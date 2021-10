Les jeux Nintendo 64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel seront disponibles en 60 Hz et en version PAL européenne

Bonnes nouvelles ! Avant les annonces officielles sur la tarification exacte de ce Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui ne devraient plus tarder, en effet ce service doit être lancé d'ici la fin du mois d'octobre , Nintendo vient de répondre à une autre épineuse question. C'est via un tweet que la firme a pris soin de rassurer les futurs acquéreurs de ce service en confirmant non seulement que vous pourrez choisir les langages des différents jeux disponibles sur ce service mais aussi que certains seront même disponibles en version PAL européenne. Mais la vraie bonne et grosse nouvelle vient surtout du fait que ceux-ci seront tous disponibles en 60Hz et non en 50 Hz comme c'était le cas en Europe jusqu'alors ! Les joueurs européens pourront enfin découvrir pour la première fois (légalement) certains de ces jeux dans leurs vitesses originales et non dans la version bridée qui jusqu'ici nous était servie.

Jouez à une sélection de classiques Nintendo 64 sur Nintendo Switch ! L'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel vous permettra de jouer à des classiques Nintendo 64 comme Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur votre console Nintendo Switch. Il sera aussi possible de jouer à certains titres comme Mario Kart 64 à quatre joueurs maximum, en mode sans fil local comme en ligne. Les neuf jeux Nintendo 64 ci-dessous seront disponibles au lancement du nouvel abonnement fin octobre. Le catalogue de jeux Nintendo 64 va s'agrandir au fil du temps avec des titres tels que Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario ou encore Pokémon Snap. Jouez à une sélection de classiques SEGA Mega Drive sur Nintendo Switch ! Un catalogue grandissant de jeux SEGA Mega Drive sera lui aussi disponible aux côtés du catalogue Nintendo 64 ! Les 14 jeux ci-dessous seront disponibles au lancement et d'autres titres seront ajoutés au fil du temps.

Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu. pic.twitter.com/7EA6DwbhPM — Nintendo France (@NintendoFrance) October 11, 2021

Source : Nintendo