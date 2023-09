Kirby et le Labyrinthe des Miroirs : le jeu GBA revient via le Nintendo Switch Online avec un mode coop en ligne

Petit à petit, le catalogue de jeux de l'application GBA de la Nintendo Switch, réservée aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, s'agrandit. Nintendo vient ainsi d'annoncer l'arrivée la semaine prochaine de Kirby et le labyrinthe des miroirs, un jeu sorti initialement sur Game Boy Advance en 2004. le jeu sera disponible dès le 29 septembre prochain ave cun lissage HD et la possibilité de jouer en coopération en ligne. Retrouvez un premier trailer de Kirby et le labyrinthe des miroirs, ci-dessous.

