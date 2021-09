Les jeux N64 et Mega Drive débarquent sur Nintendo Switch avec un nouvel abonnement

Le Nintendo Direct de cette nuit (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a mis fin au (faux) suspens. Finalement, les rumeurs étaient vraies- ou presque. Les jeux N64 débarquent bien via un pack additionnel entraînant une augmentation du prix du Nintendo Switch Online mais par contre les jeux Game Boy et Game Boy Color ne sont pas du voyage. A la place c'est la bibliothèque Mega Drive qui débarque ! Pour faire simple, Nintendo proposera dès fin octobre une nouvelle formule d'abonnement incluant un "pack additionnel permettant de jouer à des jeux N64 et Mega Drive en local et en ligne. Ainsi, il sera possible par exemple de jouer à Mario Kart 64 en multi en écran partagé avec ses amis en ligne. Le prix de ce pack n'a pas encore été dévoilé mais par contre, une mise à niveau sera possible pour les abonnés actuels au Nintendo Switch Online. Au lancement du nouveau service, neuf jeux N64 et 14 jeux Mega Drive seront disponibles, et évidemment d'autres suivront. Retrouvez la liste complète de ces jeux ainsi que tous les détails ci-dessous. Retrouvez aussi le passage du Nintendo Direct consacré à ces nouveautés dans la vidéo ci-dessous. d'autres infos (dont le prix) seront partagées ultérieurement.

Quant au pour l'instant, ils ne semblent pas prévus mais s'ils arrivent un jour, on peut craindre un nouveau "pack additionnel"...

Nintendo Switch Online + Pack additionnel : un nouvel abonnement au service Nintendo Switch Online sera lancé fin octobre et donnera accès à des catalogues de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive. En plus d'inclure tous les avantages de l'abonnement actuel au service Nintendo Switch Online tels que le jeu en ligne, l'accès à des classiques NES et Super NES et bien plus, ce nouvel abonnement permettra aussi de jouer en ligne jusqu'à quatre joueurs à des titres tels que Mario Kart 64 (des accessoires supplémentaires sont requis ; vendus séparément). Retrouvez ci-dessous la liste complète des jeux disponibles au lancement de ce nouvel abonnement et qui seront rejoints à l'avenir par davantage de titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive :

Jeux Nintendo 64 disponibles au lancement

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi's Story

Jeux Nintendo 64 à venir (liste non exhaustive !)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Jeux SEGA Mega Drive disponibles au lancement

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront bientôt précommander deux nouvelles manettes sans fil similaires à celles de la Nintendo 64 et de la SEGA Mega Drive, et qui pourront être utilisées pour jouer à ces nouveaux catalogues de jeux. Plus d'informations sur l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tels que sa date de lancement exacte et ses tarifs, seront révélés ultérieurement.