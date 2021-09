Nintendo Switch Online : voilà à quoi pourrait ressembler l'application Game Boy

Alors que les rumeurs s'accentuent sur une possible arriver des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Nintendo Switch (voir ici) certains fans se sont déjà mobilisés pour voir à quoi pourraient ressembler une nouvelle application dédiée aux jeux Game Boy sur Nintendo Switch. Ainsi sur le compte twitter de TheNCSmaster, on peut voir un mock-up de l'application dans le plus pur style de celles sorties précédemment (voir images sur cette page.) Evidemment on y retrouverait tous les jeux phare du Game Boy à commencer par les Super Mario Land et les jeux Pokémon. On peut penser qu'on pourrait en outre avoir accès aux jeux de couleur et peut-être même à différents filtres pour modifier l'image d'origine...

TheNCSmaster n'en est pas à son coup d 'essai puisqu'il avait déjà réalisé un mock-up du même genre pour les jeux GBA. On peut d'ailleurs se demander si Nintendo fera une application pour chaque console ou s'il réunira les jeux Game Boy et Game Boy Color dans une même application (à priori les jeux GBA n'étant pas encore à l'ordre du jour.)

A ce stade, cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit de rumeurs et que pour le moment seuls les jeux NES et Super Nintendo ne sont disponibles sur le Nintendo Switch Online.

Lire aussi :

Source : Twitter