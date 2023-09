Nintendo ajoute l'authentification par clé d'accès pour les comptes Nintendo

Si vous possédez une Nintendo Switch vous avez forcément un compte Nintendo qui vous permet de jouer en ligne, d'accéder au programme de fidélité My Nintendo ou encore d''acheter des jeux sur l'eShop. Votre compte Nintendo réunit par ailleurs toutes vos informations, vos jeux et votre abonnement au Nintendo Switch Online. Autant dire qu'il vaut mieux que votre compte soit bien sécurisé. Dans cette optique, depuis peu, Nintendo a ajouté la possibilité de vous connecter au votre compte avec une clé d'accès.

Pour mémoire, une clé d'accès est un identifiant de connexion sans mot de passe. Une nouvelle norme qui remplace peu à peu la combinaison Identifiant et mot de passe, et qui tout en offrant plus de sécurité, est aussi plus pratique. La clé d'accès exige cependant l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette pour vous authentifier grâce notamment à la biométrie (reconnaissance faciale ou emprunte). Pour plus de détails, voir ci-dessous et rendez-vous sur la page assistance de Nintendo.

L'authentification par clé d'accès n'est actuellement disponible qu'au moyen des appareils suivants : iPhone avec iOS 16 ou plus récent iPad avec iPadOS 16 ou plus récent Ordinateur Mac avec macOS 13 ou plus récent Appareils Android avec Android OS 9 ou plus récent

Au moyen de l'appareil auquel vous souhaitez associer la clé d'accès, accédez à accounts.nintendo.com et connectez-vous à votre compte Nintendo. Sélectionnez Paramètres de connexion et de sécurité. Sélectionnez Clé d'accès, puis Modifier. Sélectionnez Associer une nouvelle clé d'accès. Il est possible que vous receviez le message « Vous ne pouvez plus associer de clé d'accès »; si vous souhaitez associer une autre clé, il vous faudra d'abord retirer une de vos clés d'accès (vous pouvez associer jusqu'à 10 clés d'accès différentes à votre compte Nintendo). Lorsqu'on vous y invitera, saisissez le mot de passe de votre compte Nintendo, puis sélectionnez OK. Lisez les renseignements au sujet de l'utilisation des clés d'accès, puis sélectionnez Associer. Suivez les instructions à l'écran pour utiliser votre appareil afin d'associer la clé d'accès. Pour de plus de détails sur ce processus pour différents appareils, veuillez consulter : iPhone : https://support.apple.com/guide/iphone/sign-in-with-passkeys-iphf538ea8d0/ios iPad : https://support.apple.com/guide/ipad/sign-in-with-passkeys-ipad2b37eddc/ipados Mac : https://support.apple.com/guide/mac-help/create-a-passkey-mchl4af65d1a/mac Android : https://support.google.com/chrome/answer/13168025?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Le message « La clé d'accès ci-dessous a été associée » s'affichera; vous pouvez désormais utiliser la clé d'accès lorsque vous vous connectez à votre compte Nintendo. Après avoir configuré une clé d'accès, vous pourrez encore vous connecter à votre compte Nintendo en utilisant l'adresse courriel (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe de votre compte Nintendo, au besoin.

Vous pouvez associer jusqu'à 10 clés d'accès différentes à votre compte Nintendo.

Si vous recevez plutôt le message « La clé d'accès est déjà associée », cela signifie que vous avez déjà associé une clé d'accès à l'appareil que vous utilisez.

Source : Nintendo