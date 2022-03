Le Nintendo eShop russe mis en maintenance suite à la suspension des paiements en roubles

Nous avons peut-être trouvé là, une arme de dissuasion massive dans la campagne mondiale actuellement en cours contre Vladimir Poutine, et plus largement la Russie, suite aux évènements tragiques qui se déroulent en Ukraine. Nintendo vient en effet de confirmer sur le site officiel de Nintendo Russie que l'eShop russe de la Nintendo Switch était "temporairement" en maintenance suite à la suspension du "traitement des paiements en roubles". A ce stade, on ne sait pas vraiment si c'est un choix délibéré de Nintendo ou si Nintendo ne peut tout simplement plus traiter les paiements en provenance de Russie suite à un blocage. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses initiatives plus ou moins fortes et/ou symboliques sont mise en place pour isoler la Russie ou tout simplement afficher son soutien au peuple ukrainien. Du côté des jeux vidéo, The Pokémon Company a ainsi fait des dons à des associations humanitaires en faveur de l'Ukraine et Microsoft a suspendu les ventes de ses produits en Russie.

INFORMATION IMPORTANTE

Nintendo eShop

Étant donné que le service de paiement utilisé dans le Nintendo eShop a suspendu le traitement des paiements en roubles, le Nintendo eShop en Russie est temporairement placé en mode maintenance.

Nous nous excusons pour tout désagrément qui aurait pu être causé. Nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure que la situation évolue.

Crédit image

Glory to Japan! Nintendo shop is blocked in Russia and probably in Belarus and Kazakhstan too (the picture from KZ user)#NoWar #нетвойне pic.twitter.com/zoQAvOsV2Z — Occupied Питер (@B_Right) March 4, 2022

Our hearts go out to the kids & families of Ukraine ???????? pic.twitter.com/vsZuQtYmX6 — Pokémon (@Pokemon) March 3, 2022

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

