Apple ajoute le supports des manettes Nintendo Switch (Pro et paire de Joy-Con) sur iPhone grâce à iOS 16

Un utilisateur de twitter développeur d'application du nom de Riles vient de découvrir que les Joy-Con et la manette pro de la Nintendo Switch sont désormais compatible, via iOS 16, avec les iPhone d'Apple. Disponible courant juillet , cette nouvelle version du software maison de chez Apple est actuellement en béta chez les développeurs.

Lors de son exploration des nouveautés de cette version toute neuve, il a d'abord découvert que la manette pro Nintendo Switch était désormais compatible via le Bluetooth de l'appareil avant de s'apercevoir que la paire de Joy-Con l'était tout autant, que ce soit avec un seul Joy-Con ou bien avec les deux. Reconnaissant désormais nativement les Joy-Con de gauche et ceux de droite, les possibilités offertes par cette compatibilité devraient grandement aider les joueurs à jouer sur leurs iPhone et pour émuler de vieux jeux (à condition de les posséder). Vous pourrez aussi alterner aisément entre utiliser deux Joy-Con séparément ou de manière conjointe en appuyant simultanément sur les boutons "Partage" et "Menu Home" des Joy-Con.

holy shit it supports single joy-cons too omfg pic.twitter.com/hgH7cGTNEC — Riles ????‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Source : Macrumors