Etats-Unis : une seule Nintendo Wii U vendue aux Etats-Unis depuis mai 2022

C'est une info insolite partagée sur ses réseaux par Mat Piscatella de Circana (ex NPD Group). Officiellement, Nintendo n'a vendu qu'une seule Wii U sur le territoire américain depuis mai 2022 .La console a été achetée en septembre dernier. Avant cela, la dernière (ou les dernières) avait été vendue en mai 2022...

Une seule Wii U en un an et demi sur tout le territoire américain, cela paraît peu mais en même temps pourquoi acheter une Wii U aujourd'hui ? Et plus encore pourquoi en acheter une neuve dans le circuit officiel alors qu'il est possible d'en acheter une d'occasion, moins chère, sur le marché de la seconde main ?

Pour mémoire, sortie le 18 novembre 2012 , la Nintendo Wii U s'est écoulée dans le monde à 13,56 millions d'exemplaires (au 30 juin 2023 ) ce qui en fait la console Nintendo la moins vendue devant la GameCube ( 21,74 millions d'exemplaires ) et la Nintendo 64 ( 32,93 millions d'exemplaires) . Pour comparaison, la Nintendo Switch s'est déjà vendue quasiment dix fois plus avec 129,53 millions d'exemplaires (au 30 juin 2023 ).

Notez que Mat Piscatella révèle aussi qu'aucune PS Vita n'a officiellement été vendue aux Etats-Unis depuis novembre 2021 ou trois consoles avaient trouvé preneur.

