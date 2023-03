La Nintendo Wii U peut-elle tomber en panne si on ne l'utilise pas ?

Si en six ans , les possesseurs de Wii U ont eu le temps de passer sur Nintendo Switch comme d'autres passent chez Sosh, il semblerait que la précédente console de salon de Nintendo ait encore des aficionados qui font de la résistance. Par ailleurs, la Wii U a encore de "beaux restes". On y trouve de grands jeux Nintendo dont (pour le moment du moins) des exclusivités comme StarFox Zero ou Nintendo Land sans parler des remasters HD de The Wind Waker et Twilight Princess. Il y a aussi des jeux tiers dans des versions spécialement conçues pour la console comme ZombiU, Batman Arkham City : Armored Edition ou encore Rayman Legends et une Console Virtuelle achalandée en jeux NES, Super Nintendo, GBA, N64 et même Wii. D'ailleurs, on peut aussi s'en servir comme une Wii. On vous a déjà fait un petit résumé de ce qu'on trouve encore sur la console (ICI) et on vous en prépare un autre, alors qu'une date importante se profile à l'horizon. Et justement, la proximité avec cette date importante a semble-t-il incité pas mal de joueurs à rallumer leur Wii U. Parmi ces joueurs, il semblerait que certains aient eu la mauvaise surprise de voir apparaître sur l'écran du GamePad un message d'erreur et notamment le message d'erreur mémoire 160-0103 bloquant littéralement l'accès au menu de la console. Nintendo indique sur son site que ce message signifie que la version de sa console "n'est peut-être pas à jour ou que la mémoire interne est peut-être corrompue.". Seulement la mise à jour de la console et les instructions fournies par Nintendo (voir ici) semblent ne pas fonctionner pour beaucoup... Et comme, Nintendo ne prend plus en charge les réparations de la Wii U, c'est un vrai problème. Alors qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette "mort subite" de la Wii U ? Une obsolescence programmée ? Les joueurs concernés affirment n'avoir pas "trafiqué" leur Wii U et ils ont tous pour point commun de n'avoir pas utiliser leur console depuis des mois, voire des années... A partir de là, pour beaucoup la messe est dite : la Wii U risque de ne plus fonctionner si on ne l'utilise pas pendant un très long laps de temps. Ce problème qui a été signalé depuis plusieurs mois déjà n'a jamais été reconnu par Nintendo. Dans le doute (et pour vérifier) n'hésitez pas à rallumer votre bonne vieille Wii U et, aussi, à la mettre à jour.

En attendant d'autres détails et précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos expériences en commentaires.

LIRE AUSSI : Informations importantes pour les possesseurs de Nintendo 3DS et Wii U

Voir aussi quelques articles intéressants :