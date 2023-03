Applications et jeux gratuits à ne pas manquer avant la fermeture de l'eShop de la Wii U et de la Nintendo 3DS

Le 28 mars prochain, il ne sera plus possible de faire des achats sur l'eShop de la 3DS et de la Wii U . On vous a déjà fait le tour du propriétaire de l'eShop de la 3DS et celui de la Wii U arrive (ainsi que d'autres articles encore) mais si vous n'avez pas un euro en poche, vous pouvez malgré tout encore télécharger des démos, des jeux et des applications gratuites. petit tour d'horizons des titres "gratuits" disponibles sur l'eShop de la 3DS et de la wii U ci-dessous.

NINTENDO 3DS

Jeux et application GRATUITES sur l'eShop de la Nintendo 3DS / New Nintendo 3DS / 2DS

Fullblox : gratuit

Flipnote Studio 3D : Gratuit

IRONFALL Invasion : Gratuit

Pokémon Shuffle : Gratuit

Kid Tripp : Gratuit

Pictoposte : Gratuit

Banque Pokémon : Gratuit

Team Kirby Clash Deluxe : Gratuit

RPG Maker Player : Gratuit

Mario Party: Star Rush - Party Guest : Gratuit

Mini Mario & Friends: amiibo Challenge : Gratuit

Metroid Prime: Blast Ball : Gratuit

Pokémon Rumble World : Gratuit

Steel Diver: Sub Wars : Gratuit

Pokémon Picross : gratuit

Nintendo Badge Arcade : gratuit

Démo gratuite :

L'eShop de la Nintendo 3DS a aussi son lot de démos "gratuites" souvent utilisables qu'un nombre limité de fois (mais pas toujours). Il est donc encore temps d'en télécharger un maximum avant la fermeture définitive de l'eShop. C'est aussi une jolie façon de faire un tour rapide des titres disponibles dans le catalogue de la 3DS. N'hésitez pas à en télécharger un maximum même si vous n'avez plus de place sur la carte SD de votre console. A partir du moment ou vous avez voulu les télécharger, vous pourrez les télécharger "à nouveau" plus tard, même après la fermeture des achats sur l'eShop.

Marvel Pinball 3D

Picross 3D: Round 2

KINGDOM HEARTS 3D [Dream Drop Distance]

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS

Monster Hunter 3 Ultimate

Nintendo présente : La Nouvelle Maison du Style™ 3 – Looks de Stars

THE ''DENPA'' MEN 3 The Rise of Digitoll

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate

Cooking Mama 4

Captain Toad: Treasure Tracker

The Lapins Cretins La Grosse bagarre

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012™

Kirby: Planet Robobot

Hey! PIKMIN

Nano Assault EX

Jett Rocket II: The Wrath of Taika

nintendogs + cats : Golden retriever & ses nouveaux amis

DEAD OR ALIVE® Dimensions

Pokémon Donjon Mystère : les portes de l’Infini

Fire Emblem: Awakening

Monster Hunter 4 Ultimate

Phoenix Wright™: Ace Attorney™ – Dual Destinies

Resident Evil™ Revelations

Battleminer

Code Name: S.T.E.A.M.

Détective Pikachu

Nintendo présente : La Nouvelle Maison du style

Hyrule Warriors: Legends

Pokémon Rubis Oméga

HarmoKnight

NARUTO Powerful Shippuden

Etrian Odyssey™ IV: Legends of the Titan

Kirby Battle Royale

Heroes of Ruin

THEATRHYTHM FINAL FANTASY

Nintendo présente : La Nouvelle Maison du Style 2 - Les reines de la mode

L’infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Pouvez-vous rester concentré ?

Virtue's Last Reward

Poochy & Yoshi's Woolly World

Sonic Lost World

BYE-BYE BOXBOY!

Chibi-Robo!™ Zip Lash

Art of Balance TOUCH!

Pokémon Saphir Alpha

Fairune

THE ''DENPA'' MEN 2: Beyond the Waves

Miitopia

Bravely Second™: End Layer

Monster Hunter™ Generations

Rhythm Thief & les mystères de Paris

The Legend of Dark Witch 2

Hatsune Miku: Project Mirai DXT

Tomodachi Life

Etrian Odyssey™ Untold: The Millennium Girl

Pocket Card Jockey

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016™

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition

Sonic Boom : Le Cristal Brisé

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Chibi-Robo! Let’s Go, Photo!

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight

YO-KAI WATCH®

Bravely Default

LEGO Le Seigneur des Anneaux

Ever Oasis

WarioWare Gold

LEGO Marvel Super Heroes : L'univers en Péril

Rayman Origins

Mario Golf: World Tour

YO-KAI WATCH® 2 : Esprits farceurs

YO-KAI WATCH® 2 : Fantômes bouffis

Kirby : Au fil de la grande aventure

Rhythm Paradise Megamix

Pokémon Soleil

Pokémon Lune

THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL™

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

MIGHTY GUNVOLT BURST

Mercenaries Saga 2

Witch & Hero

Mutant Mudds

Radiant Historia: Perfect Chronology

Bit Boy!! ARCADE

Color Zen

Hello Kitty Happy Happy Family

THE DENPA MEN: They Came By Wave

Witch & Hero 2

Nintendo Wii U

La Wii U a moins de titres gratuits en magasin. Certaines applications ne fonctionnent plus et d'autres ont été supprimées. Retrouvez malgré tout une petite sélection de titres à télécharger même avec un solde de 0,00€ .

Titres "gratuits"

amiibo Touch & Play: Nintendo Classics Highlights

Mini Mario & Friends: amiibo Challenge

Place Animal Crossing

Wii Sports Club

Wii U Panorama

Rayman Legends Challenges App

Zen Pinball 2

Star Fox Guard : Demo spéciale

Star Fox Zero : Le Combat commence (court-métrage)

Demos gratuites

Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires

Sonic Lost World

Pikmin 3

Pokken Tournament

LEGO Marvel Avengers

LEGO Marvel Super Heroes

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Citizen of Earth

SONIC BOOM: L'Ascension de Lyric

The Wonderful 101

Monster Hunter 3 Ultimate

Just Dance 2019

Trine Enchanted Edition

Trine 2 Director's Cut

Resident Evil Revelations

NBA 2K 13

Runbow

Nano Assault Neo

3Souls

Chasing Aurora

Spin The Bottle: Bumpie's party

SDK Spriter

Typoman

Art of Balance

Notre petit tour est terminé mais n'hésitez pas à le compléter dans les commentaires;

Pour être complet, retrouvez tout ce qu'il ne faut pas manquer avant la fin de l'eShop de la Wii U et de la 3DS :

