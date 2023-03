Nintendo 3DS : les jeux et applications à ne pas manquer avant la fin du Nintendo eShop de la 3DS

C'est la fin d'une époque. L'eShop de la Wii U et de la 3DS s'apprête à fermer leurs portes définitivement le 28 mars prochain . Alors attention, il sera toujours possible de re-télécharger les jeux numériques précédemment achetés mais toute la bibliothèque uniquement numériques des deux consoles disparaîtra pour toujours. Pour vous aider à y voir plus clair, la rédaction de Nintendo-Master s'est mobilisée pour vous proposer plusieurs articles. Retrouvez le premier ci-dessous consacré à tout ce que vous pouvez (encore) trouver sur l'eShop de la 3DS

LA FIN DE L'ESHOP 3DS / 2DS / NEW 3DS / NEW 2DS

La Nintendo 3DS (et ses variantes) à un catalogue de jeux assez impressionnant avec des versions exclusives de ces grandes licences, Zelda, Mario, Animal Crossing, Metroid et des tas de jeux tiers. Si la majorité des "grands titres" a eu droit à une version boîte, il y a de nombreux titres que l'on ne trouve qu'en version téléchargeables (notamment en Europe). Ainsi, il sera possible encore aux fans et aux curieux de les acheter sur le marché de l'occasion pendant longtemps. En même temps, vu le prix actuel de certains jeux sur les sites spécialisés, il serait peut-être intéressant de faire un tour sur l'eshop pour voir s'il n'y a pas quelques bonnes affaires à faire avant qu'il ne soit trop tard... Retrouvez ci-dessous une sélection de jeux 3DS mais aussi Virtual Console et Dsi dont la majorité ne sont disponible qu'en version numérique, et qui donc vont disparaître à jamais dès mardi prochain.

Quelques titres à télécharger sur l'eShop de la Nintendo 3DS/2DS (hors promotion- voir ici):

Minecraft : Nintendo 3DS Edition : 29,99€

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice : 29,99 €

Apollo Justice: Ace Attorney : 24,99€

Rune Factory 4 : 29,99€

Phoenix Wright™: Ace Attorney™ – Dual Destinies : 24,99 €*

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 29,99 €

Shin Megami Tensei IV : 19,99 €

Dillon's Rolling Western : 9,99 €

Dillon's Rolling Western: The Last Ranger : 9,99 €

Pokémon Version Argent : 9,99 €

Pokémon Version Or : 9,99 €

Kirby's Blowout Blast : 6,99 €

BOXBOY! : 4,99 €

BOXBOXBOY! : 4,99 €

BYE-BYE BOXBOY! : 4,99 €

Butterfly: Inchworm Animation II : 7,99 €

Chase: Cold Case Investigations ~Distant Memories : 5,99 €

Picross 3D : 6,99€

Pocket Card Jokey : 6,99€

Mutant Mudds™ Super Challenge : 9,99€

Dementium Remastered : 14,99 €

The Binding of Isaac: Rebirth : 14,99 €

Mario and Donkey Kong: Minis on the Move : 9,99 €

Mario vs. Donkey Kong 2: La Marche des Mini : 9,99 €

Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars : 19,99 €

Dr. Mario: Miracle Cure : 9,99 €

Kirby Fighters Deluxe : 6,99 €

Dedede’s Drum Dash Deluxe : 6,99 €

Chibi-Robo! Let’s Go, Photo! : 12,99 €

THE DENPA MEN: They Came By Wave : 7,99 €

THE ''DENPA'' MEN 2: Beyond the Waves : 9,99 €

THE ''DENPA'' MEN 3 The Rise of Digitoll : 9,99 €

Nintendo Pocket Football Club : 14,99 €

Star Wars Pinball : 6,99 €

Inazuma Eleven : 17,99 €

HarmoKnight : 14,99 €

Code of Princess : 29,99 €

Splash or Crash : 2,99€

Hydroventure: Spin Cycle : 9,99 €

PullBlox : 5,99€

Fallblox : 7,99 €

RAdar Pokémon : 2,99€

Pokédex 3D Pro : 14,99 €

Hana Samurai Art of the Sword : 6,99 €

VVVVVV : 9,99€

Mutant Mudds : 8,99 €

SpeedThru: Potzol’s Puzzle : 5,99 €

Place Mii Street Pass :

Il est encore possible pour quelques heures d'acheter les jeux de la Place Mii StreetPass (souvenez-vous) soit à l'unité (2,99€) soit en pack de 4 (8,99€)

Thèmes 3DS :

N'oubliez pas de faire un tour sur la boutique des thèmes 3DS. Certains sont même gratuits... La plupart sont payants mais c'est la dernière occasion de personnaliser votre console avec un thème spécial.

Titres Nintendo téléchargeables dans la gamme Nintendo Select à 19,99€ :

Animal Crossing : New Leaf - Welcome amiibo

Super Mario Maker for 3DS

Luigi's Mansion 2

Donkey Kong Country

Super Mario 3D Land

Kirby: Triple Deluxe

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario & Luigi: Dream Team Bros.

Paper Mario: Sticker Star

La Nouvelle Maison du Style

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Star Fox 64 3D

Mario Tennis Open

Yoshi's New island

Mario Party: Island Tour

Nintendogs + Cats

Quelques remasters 3D à télécharger sur l'eShop de la Nintendo 3DS (prix entre 4,99€ et 5,99€ )

Nintendo :

3D Classics TwinBee

3D Classics Excitebike

3D Classics Kirby's Adventure™

3D Classics Urban Champion

3D Classics Xevious™

3D Classics Kid Icarus

SEGA :

3D Gunstar Heroes

3D Sonic the Hedgehog

3D Thunder Blade

3D Out Run

3D Fantasy Zone

3D Fantasy Zone II

3D Altered Beast

3D Space Harrier

3D Super Hang-On

3D Streets of Rage

3D Streets of Rage 2

3D Ecco The Dolphin

3D Galaxy Force II

Notez que les 3D Cassics version SEGA ont eu droit à une version boîte réunissant 9 titres (voir ici)

Quelques titres DSi à ne pas manquer :

Photo Dojo

Inchworm Animation

WarioWare: Snapped!

Une pause avec... Entraînement cérébral: Scientifique...

Papier volant

Art Style: PiCOPiCT

Une pause avec... Dr. Mario™

Une pause avec... Faites de la magie™: Drôle de tête

Une pause avec… Faites de la magie™: Choix du voyant

Calculatrice Mario

Horloge Mario

Horloge Animal Crossing

Mario vs. Donkey Kong : le retour des Mini!

Shantae: Risky's Revenge

Succès au primaire Anglais CM 1

Art Style : Code

Just SING! 80s Collection

Bomberman Blitz

Dragon Quest Wars

Une pause avec… Entraînement cérébral™ du Dr Kawashima: Littéraire

Dictionnaire 6 en 1 - Fonction appareil photo incluse

Rayman

Earthworm Jim

Dragon's Lair

Dragon's Lair II: Time Warp

Art Academy™ Second Semestre

Electroplankton™ Sun-Animalcule

Electroplankton™ Luminarrow

Electroplankton™ Beatnes

Electroplankton™ Nanocarp

Game & Watch™ Judge

Game & Watch™ Chef

Game & Watch™ Donkey Kong Jr

Game & Watch™ Flagman

Contes en boîte: Chasse aux images en perspective!

Où est Charlie? Forfait 2

Robot Rescue

Horloge du sommeil: Enregistrez et analysez vos périodes de sommeil

Jeux Super Nintendo a télécharger sur l'eShop de la New 3DS / New 2DS

7,99€ :

Castlevania Dracula X

Demon's Crest™

Mario’s Super Picross

Super Ghouls'n Ghosts™

Super Castlevania IV

Breath of Fire II™

Breath of Fire™

Final Fight

Final Fight™ 3

Final Fight™ 2

The Legend of the Mystical Ninja

Mega Man™ X3

Mega Man™ X2

Street Fighter™ Alpha 2

Super Street Fighter™ II: The New Challengers

Street Fighter™ II Turbo: Hyper Fighting

Mega Man™ 7

Mega Man™ X

Kirby's Dream Course

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble

Contra III The Alien Wars

Super Punch-Out!!

Pilotwings

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest

Super Mario Kart

F-ZERO

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Super Mario World

9,99 € :

EarthBound

Jeux Game Boy à télécharger sur l'eShop des consoles de la famille 3DS/2DS

9,99€ :

Pokémon Version Rouge

Pokémon Version Bleue

Pokémon Version Jaune : Edition Spéciale Pikachu

3,99 € :

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Land

Super Mario Land™ 2: 6 Golden Coins™

Wario Land: Super Mario Land 3

Donkey Kong Land III

Donkey Kong Land 2

Donkey Kong Land

GARGOYLE'S QUEST

Mega Man™ 5

Mega Man™ 4

Mega Man™ 3

Mega Man™ 2

Mega Man™: Dr. Wily's Revenge

Kirby's Dream Land™ 2

Donkey Kong

BIONIC COMMANDO

TETRIS®

Pac-Man™

Mario's Picross

Kirby's Dream Land

2,99 € :

Pinball: Revenge of the Gator

Mole Mania

Kirby's Star Stacker

MYSTICAL NINJA starring GOEMON

The Sword of Hope II

Kirby's Pinball Land

Castlevania: The Adventure

Tumble Pop

Dr. Mario

Kid Icarus of Myths and Monsters

Kirby's Block Ball

Balloon Kid

Trip World

LOCK’N CHASE

Side Pocket

ADVENTURE ISLAND

Burger Time DELUXE

Golf

CATRAP

Avenging Spirit

Baseball

Game & Watch™ Gallery

QIX

Fortified Zone

Radar Mission

Double Dragon

Alleyway

Tennis

Jeux Game Boy Color à télécharger sur l'eShop des consoles de la famille 3DS/2DS

9,99 € :

Pokémon Version Argent

Pokémon Version Or

5,99 € :

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda™: Link's Awakening DX

4,99€ :

Pokémon Puzzle Challenge

Lufia: The Legend Returns

Bionic Commando™: Elite Forces

Legend of the River King™ 2

Game & Watch™ Gallery 3

Mega Man™ Xtreme 2

Mega Man™ Xtreme

Xtreme Sports

Pokémon Trading Card Game

Mario Golf

Super Mario Bros. Deluxe

Mario Tennis

Shantae™

Harvest Moon GBC

Legend of the River King™

Wario Land™ 3

Wario Land II

Rayman

Prince of Persia

Blaster Master Enemy Below

3,99 € :

TOKI TORI

Game & Watch™ Gallery 2

Jeux GameGear à télécharger sur l'eShop des consoles de la famille 3DS/2DS

4,99 € :

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog: Triple Trouble

Sonic Labyrinth

Sonic Blast

Tails Adventure

3,99 € :

Shinobi

Columns™

Shining Force™: Sword of Hajya

Defenders of Oasis

Vampire: Master of Darkness

Crystal Warriors

Sonic Drift 2

G-LOC™: Air Battle

2,99 € :

Dragon Crystal™

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine™

Et voilà notre tour d'horizon des jeux disponibles sur l'eShop de la 3DS est terminé. Pour être complet, d'ici quelques minutes, vous retrouverez une news compilant les ultimes promotions et bonnes affaires à faire sur 3DS et Wii U. Evidemment, ne manquez pas aussi, les jeux et applications à ne pas manquer avant la fin du Nintendo eShop de la Nintendo Wii U- à venir très vite !

