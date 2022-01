Carton plein : la Nintendo Switch a été la console la plus vendue en 2021 aux Etats-Unis, en Europe et au Japon

Plus tôt dans la journée, nous avons listé les 20 jeux vidéo les plus vendus en Europe en 2021 selon GSD (voir ici.) L'occasion aussi d 'apprendre aussi qu'en 2021, c'est la Nintendo Switch qui a dominé les ventes en Europe grâce à son catalogue mais aussi aux pénuries qui ont touché les consoles concurrentes; des ventes stables par rapport à 2020 (seulement -6%) qui avait été une année record à cause des confinements à répétition. Mais le site Nintendo Life nous rappelle que la Nintendo Switch a aussi été la console la plus vendue en 2021 au Royaume-Uni, au Japon et aux Etats-Unis. Un véritable carton plein pour la console de Nintendo qui reste dans une dynamique de ventes très positive près de 5 ans après sa sortie. Et l'année 2022 pourrait bien faire des étincelles si on se fie au catalogue de jeux déjà annoncés (voir ici) et surtout si Zelda BOTW 2, la suite de Zelda Breath of The Wild qui est probablement le jeu le plus attendu de l'année sort effectivement cette année, comme prévu.

Source : Nintendolife