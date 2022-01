Top 20 des jeux vidéo les plus vendus en 2021 en Europe

GSD vient de publier le top 20 des jeux les plus vendus en Europe en 2021; un top dans lequel on trouve pas mal de "long sellers" sortis les années précédentes et sept jeux Nintendo Switch, et même neuf en comptant les deux Fifa. En effet, si Fifa 22 prend la tête du classement des meilleures ventes de jeux en Europe en 2021, on retrouve aussi Fifa 21 en troisième position ! Les quatre premières places sont d'ailleurs tenues par des gros jeux multi qui cartonnent avant tout sur les consoles concurrentes. Mais Nintendo en embuscade... Si on retrouve les inévitables Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons, la société japonaise réussit tout de même à placer dans le top 10 , un nouveau titre (ou presque) sorti en 2021 , Super Mario 3D World + Bowser's Fury. On retrouve aussi Pokémon Diamant Étincelant à la 15eme place , alors qu'il est pourtant sorti en fin d'année . Une belle performance surtout qu'en combinant ses ventes à celles de Pokémon Perle Scintillante, le jeu se retrouverait à la 5eme place , et peut-être même plus haut, Nintendo n'ayant pas communiqué les ventes eShop des deux titres. Mario Party Superstars, lui aussi sorti fin 2021 (et uniquement en comptant les ventes physiques) réussi à trouver une petite place à la fin du Top 20 juste devant Ring Fit Adventure. Petite surprise, on retrouve à la 14eme place, Minecraft en version Switch qui continue donc toujours à très bien se vendre sur la console de Nintendo, plus de 4 ans après sa sortie sur Switch.

Globalement, 2021 a été une bonne année en terme de ventes de jeux vidéo en Europe. En effet, toujours selon GSD, plus de 170 millions de jeux vidéo (numériques + physiques), sept millions de consoles et 19 millions d'accessoires ont été vendus en Europe en 2021 . Certes moins de jeux ont été vendus comparé à l'année précédente ( -9,5 %) mais il faut reconnaître que 2020 est aussi une année exceptionnelle à cause des confinements à répétition dans le monde. En comparant 2021 à 2019 , le marché des jeux vidéo est par contre en hausse de 12,3 %. La Nintendo Switch a une nouvelle fois été la console la plus vendue profitant d'une belle dynamique mais aussi des pénuries de ses concurrentes en ne perdant "que" 6% par rapport à 2020 (qui encore une fois été "exceptionnelle").

Top 20 GSD des jeux vidéo vendus en Europe en 2021 (numérique + physique)

Position Titre 1 FIFA 22 (EA) 2 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 3 FIFA 21 (EA) 4 Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) 5 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 6 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 7 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)* 8 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) 9 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 10 Spider-Man: Miles Morales (Sony) 11 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* 12 F1 2021 (EA/Codemasters) 13 Far Cry 6 (Ubisoft) 14 Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)* 15 Pokémon Diamant Etincelant (Nintendo)* 16 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 17 Resident Evil Village (Capcom) 18 Battlefield 2042 (EA) 19 Mario Party Superstars (Nintendo)* 20 Ring Fit Adventure (Nintendo)*

* Données numériques indisponibles

Source : Gamesindustry