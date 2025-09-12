Nintendo se développe comme jamais et souhaite acquérir d'autres sociétés de jeux vidéo pour en faire des filiales

Suite à la publication de son dernier bilan financier, et en attendant la retranscription de la traditionnelle session de questions-réponses, différentes informations émergent sur le net;

Nintendo voit la vie en rose et pense à se développer davantage, notamment en sortant plus de films. Cependant, la firme veut que les jeux restent toujours sa priorité. Pour cela, la société souhaite agrandir ses infrastructures et notamment construire un nouveau centre de développement qui comprendra des équipements pour le développement de logiciels ainsi que des installations de R&D pour le matériel. Elle se prépare aussi à renforcer son organisation commerciale en Asie notamment en créant une nouvelle filiales filiale en Thaïlande (après Singapour en septembre dernier).

Mais ce n'est pas fini puisque la société souhaite aussi acquérir des sociétés de jeux vidéo afin d'en faire des filiales. L'agrandissement, c'est maintenant.

Retrouvez ci-dessous les points importants à retenir :

Je vais maintenant vous présenter des exemples concrets concernant les fonds destinés à renforcer nos fondements commerciaux (...)

Il existe trois principaux domaines d'investissement.

Le premier est le renforcement du développement de jeux.

Nous nous efforcerons de renforcer l'organisation interne de développement de jeux au sein du groupe Nintendo. Cela comprend des initiatives telles que l'acquisition de sociétés de développement pour en faire des filiales et l'augmentation de nos installations de développement, ainsi que la construction du centre de développement du siège social, bâtiment n° 2 (nom provisoire).

Le deuxième domaine concerne la constitution d'actifs logiciels dans le domaine du divertissement hors jeux vidéo. Compte tenu du succès du film Super Mario Bros., nous allouerons des fonds afin de rechercher plus activement des opportunités commerciales présentant une affinité avec notre activité de jeux vidéo, y compris, mais sans s'y limiter, les films.

Le troisième objectif est de consolider les relations avec les consommateurs. Nous utiliserons les fonds pour maintenir et développer nos points de contact avec les consommateurs, en nous appuyant principalement sur le système des comptes Nintendo.

