Après les films Mario Galaxy et Zelda, Nintendo veut sortir plus de films "régulièrement"

On continue de décortiquer les informations disponibles dans le sillage de la publication du dernier bilan financier de Nintendo.

Si les jeux vidéo restent le fer de lance de Nintendo, la firme est définitivement impliquée dans la production de films et de contenu vidéo.

Suite au succès de Super Mario Bros. Le Film, sorti en 2023, Nintendo compte passer à la vitesse supérieure.

Ainsi, SUPER MARIO GALAXY, Le Film et The Legend of ZELDA, le film sortiront à un an d'intervalle (respectivement le 3 avril 2026 et le 7 mai 2027 ) et la firme semble déjà teaser deux autres projets.

Nintendo veut investir les écrans de cinéma et sortir plus de films "régulièrement" mais aussi s'appuyer sur son studio NINTENDO PICTURES pour sortir du contenu vidéo (comme récemment avec le film Pikmin...) et sa filiale Nintendo Stars pour gérer tout ça.

Retrouvez ci-dessous la traduction du passage dédié aux films, tiré du dernier briefing de Nintendo.

Grâce au soutien de personnes du monde entier, le film Super Mario Bros., sorti en 2023, a été un succès. Il a été apprécié par un large public, notamment par ceux qui avaient déjà joué à des jeux Mario, ceux qui étaient moins familiers avec les jeux vidéo et des personnes de tous âges, des enfants aux seniors.

Ce qui nous a le plus réjouis dans ce film, plus encore que les résultats mesurables, ce sont les commentaires chaleureux que nous avons reçus de la part de tant de personnes.

Par exemple, l'un d'entre eux disait : « J'ai pu encourager le même Mario avec lequel je jouais quand j'étais enfant, mais cette fois-ci dans une salle de cinéma en tant que parent avec mes propres enfants. » Nous sommes vraiment reconnaissants que Mario joue un rôle dans tant d'aspects de la vie des gens et dans les moments précieux que les familles passent ensemble.

Grâce à ce film, nous avons réaffirmé que notre marque de divertissement unique a le pouvoir d'élargir notre base de fans à travers les générations et de construire des relations à long terme avec nos consommateurs.

J'aimerais maintenant vous expliquer notre approche et notre structure actuelles en matière de films et de vidéos.

Actuellement, nous participons activement au financement et sommes profondément impliqués dans la production de plusieurs films, de la planification et du développement à la production.

Pour le film Super Mario Bros. et le prochain film Super Mario Galaxy, notre propre Shigeru Miyamoto a été coproducteur aux côtés de M. Chris Meledandri d'Illumination. Pour le film en prise de vues réelles The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto est coproducteur avec M. Avi Arad d'Arad Productions Inc. et est étroitement impliqué depuis les premières étapes de la planification.

Parallèlement à ces productions cinématographiques, nous avons créé en 2022 Nintendo Pictures, une société de production d'animation dédiée à l'exploration de contenus vidéo mettant en vedette la propriété intellectuelle de Nintendo. Le 7 octobre, Nintendo Pictures a publié sa première courte vidéo, Close to You, inspirée de l'univers de Pikmin.

De plus, nous avons lancé Nintendo Stars, une filiale chargée de gérer l'utilisation secondaire des contenus cinématographiques mettant en scène la propriété intellectuelle de Nintendo. Nintendo Stars aidera les gens du monde entier à se familiariser avec la propriété intellectuelle de Nintendo et proposera de nouvelles façons de profiter de nos personnages grâce à diverses initiatives de licence et d'utilisation secondaire.

• Après la sortie du film The Super Mario Bros. Movie en 2023, nous avons prévu la sortie du film The Super Mario Galaxy Movie en 2026 et du film live-action The Legend of Zelda en 2027.

Nous continuons à nous préparer pour la sortie de nouveaux films à l'avenir

