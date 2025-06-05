Nintendo Switch 2

Mario Kart World et Donkey Kong Bananza dévoilent leurs chiffres de ventes dans le monde

Par rifraff - Il y a 19 minutes

Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de ses meilleures ventes sur Nintendo SWITCH 2. Ainsi, on découvre qu'au 30 septembre 2025, que Donkey Kong Bananza s'est écoulé à 3,49 millions d'unité et Mario Kart World à près de 9, 57 millions !

Ainsi pratiquement, tous les possesseurs de Nintendo Switch 2 possèdent Mario Kart WORLD ! Notez que ces chiffres incluent les ventes des jeux en bundle avec la console ainsi que les ventes numériques. 

Pour rappel Donkey Kong Bananza et Mario Kart World sont disponibles en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

,

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

,

Voir aussi :

Source : Nintendo
Business

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
Mario Kart World
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • Inconnue
  • Inconnue
Donkey Kong Bananza
Nintendo

  • 17 juillet 2025
  • 17 juillet 2025
  • 17 juillet 2025

Sur le même sujet

15
Image news
La Nintendo Switch restera "l'activité principale "de Nintendo en...
12
Image news
Nintendo ne suivra pas Microsoft et Sony dans la course aux acqui...
8
Image news
Nintendo Switch 2 : après avoir dévoilé la nouvelle console au CE...