Mario Kart World et Donkey Kong Bananza dévoilent leurs chiffres de ventes dans le monde

Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes de ses meilleures ventes sur Nintendo SWITCH 2. Ainsi, on découvre qu'au 30 septembre 2025 , que Donkey Kong Bananza s'est écoulé à 3,49 millions d'unité et Mario Kart World à près de 9, 57 millions !

Ainsi pratiquement, tous les possesseurs de Nintendo Switch 2 possèdent Mario Kart WORLD ! Notez que ces chiffres incluent les ventes des jeux en bundle avec la console ainsi que les ventes numériques.

Pour rappel Donkey Kong Bananza et Mario Kart World sont disponibles en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

