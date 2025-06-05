Nintendo SWITCH 2 : Nintendo se prépare à des ventes record et vise les 25 millions de consoles d'ici mars 2026
L'info nous vient de Bloomberg.
Nintendo s'attendrait à ce que la Nintendo SWITCH 2 battent des records de ventes pour les fêtes et aurait demandé à ses fournisseurs et partenaires industriels d'augmenter leur production.
Jusqu'à présent, les analystes tablaient sur 17,6 millions de Nintendo SWITCH 2 vendues d'ici la fin de l'exercice fiscal, c'est à dire, d'ici mars 2026.
Il semblerait qu'au vu du succès de sa nouvelle console, Nintendo prévoit désormais d'écouler près de 25 millions de Nintendo SWITCH 2 dans le monde au cours de ses dix premiers mois de commercialisation.
