Nintendo Switch 2 : après avoir dévoilé la nouvelle console au CES 2025, Genki poursuivi par Nintendo

Souvenez-vous, c'est le 16 janvier dernier que Nintendo a finalement dévoilé sa Nintendo SWITCH 2 avec un premier trailer montrant simplement la console comme un préambule au NINTENDO DIRECT spécial diffusé par la suite en avril.

Cependant, à dire vrai, la console, on l'avait déjà vu- ou presque.

En effet, une semaine plus tôt , la console avait fait sensation au CES 2025, le grand rendez-vous de la tech, et cela malgré le fait que Nintendo n'y était pas.

C'est la société Genki, connue notamment pour le Shadowcast, qui avait eu la bonne idée d'exposer une reproduction factice de la nouvelle console, soi-disant afin de présenter les accessoires conçus pour elle.

Un véritable hold-up médiatique qui a assuré à Genki d'être, pendant plusieurs jours , au centre de toutes les attentions en attirant les médias du monde entier.

Cependant, si dans un premier temps, les représentants de Genki ont fanfaronné, laissant entendre que le modèle exposé avait été fidèlement reproduit à partir d'une vraie console obtenue au marché noir et confirmant, au passage, différentes features comme le mode souris ou les attaches magnétiques des Joy-Con, très vite le ton n'a plus été à la fête.

Il faut dire qu'il semblerait que les avocats de Nintendo aient fait un petit crochet par le stand de Genki au CES... Le PDG de Genki a d'ailleurs tenté de rattraper le coup en expliquant que finalement la maquette de la console n'avait été conçue qu'à partir d'informations récoltées mais... Trop tard, le "mal" avait été fait.

Résultat, il n'y a aucune surprise aujourd'hui d 'apprendre que Nintendo a décidé de poursuivre Genki en justice pour violation de marques déposées par Nintendo et pour avoir "fait la démonstration et la promotion de maquettes et de rendus non autorisés de la Nintendo Switch 2 et de ses accessoires";

Dans des documents, publiés par Oatmeal Dome sur ses réseaux, on découvre, sans surprise, que Nintendo n'a pas apprécié que Genki prétende posséder une vraie Nintendo SWITCH 2, probablement obtenue avec l'aide d'un employé de Nintendo, et se permette d'en révéler les spécificités "hautement confidentielle" (notamment avec des vidéos) alors que la console n'avait pas été encore officiellement présentée.

Alors, on ne sait pas encore ce que réclame Nintendo et ce que risque Genki mais évidemment, nous vous tiendrons au courant.

En attendant d'autres précisions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

