Nintendo réagit aux images et vidéos de la fausse Nintendo SWITCH 2

Cette année , la Nintendo SWITCH 2 est l'une des stars du CES, le grand salon de la Tech qui se tient jusqu'à ce soir à Las Vegas. Pourtant, Nintendo est absent du salon et la présentation officielle de sa prochaine console n'a pas encore eu lieu.

Mais peu importe. La société Genki, a qui l'on doit notamment le Shadowcast, a décidé de griller la politesse à Nintendo en présentant en avant-première mondiale une copie de la Nintendo SWITCH 2.

Ce modèle factice, apparemment conçu grâce à une console originale obtenue "au marché noir" pour, parait-il, présenter des accessoires, a fait le buzz et le tour du net en moins de 80 secondes.

Jusqu'à présent, Nintendo n'avait pas réagi à ces images (et ces fuites) qui forcément ont un impact sur la stratégie commerciale de la société.

On apprend aujourd'hui, via le site japonais, Sankei, que Nintendo a fait un commentaire lapidaire, se contentant de rappeler que les images et les vidéos présentées n'étaient pas officielles .

Le problème, c'est qu'il y a tellement de fuites, d'informations officieuses et de spéculations concordantes, qu'officielles ou pas, ces images semblent crédibles. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de joueurs pensent avoir déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera la console.

La nature a horreur du vide et Nintendo a probablement trop tardé à communiquer sur sa prochaine console. Pour la Nintendo Switch, l'annonce, la présentation et la sortie de la console avaient été bien séparées.

Certes, il y avait déjà eu, à l'époque, énormément de leaks et de rumeurs mais dès octobre 2016 , une première vidéo de la console avait été publiée, permettant d'en avoir un premier aperçu et de découvrir son nom avant une grande présentation en janvier 2017 et la sortie de la console, deux mois plus tard .

Espérons que Nintendo reprenne la main et qu'on n'ait pas à attendre le 31 mars 2025 pour découvrir officiellement la Nintendo SWITCH 2...

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

