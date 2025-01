Nintendo SWITCH 2 : les nouveaux Joy-Con pourront-ils être utilisés comme une souris d'ordinateur ?

Encore une journée sans infos officielles de la Nintendo SWITCH 2 et encore une journée avec de nouvelles rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo.

Tant que Nintendo ne lèvera pas le voile sur sa prochaine machine, les rumeurs auront un boulevard et les spéculations mèneront la danse.

Ainsi, après que des images du soit disant, véritable Joy-Con gauche de la nouvelle console ait enflammé les réseaux, les fans ont scruté le moindre détail et nouvel élément qui pourraient tempérer leur impatience. Ainsi, certains ont remarqué, sur la tranche du Joy-Con, ce qui pourrait s'apparenter à un capteur optique.

A partir de là, beaucoup se sont mis à spéculer sur la possibilité que ce Joy-Con puisse être aussi utilisé comme une souris d'ordinateur (voir post sur cette page). L'idée est séduisante et d'ailleurs une des manettes du Legion GO de Lenovo intègre déjà un système similaire mais rappelons qu'il ne s'agit que d'une spéculation, basée qui plus est, sur des images non authentifiées.

De toute façon, à ce stade toutes les infos non officielles restent des rumeurs et tout est donc encore possible- même que les Joy-Con permettent de jouer en odorama !

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à nous dire en commentaires, si cette feature vous semble crédible et même souhaitable. Et tant qu'on y est : bonne année !

Aceitaria com tranquilidade a função de mouse em um Joy-Con



(Pra galera do fps isso seria insano) pic.twitter.com/3jzoxGIGkT — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 5, 2025

