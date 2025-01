Nintendo SWITCH 2 : la carte mère de la prochaine console de Nintendo dévoilée sur le net

On ne sait pas grand chose sur elle mais la Nintendo SWITCH 2 était en tendance sur pas mal de réseaux sociaux en ce début d'année. Prétendues images de la console, date de présentation et date de sortie supposées... Les rumeurs ont alimenté les flux de manière incessante.

Et il n'y a pas de raison que cela s'arrête tant que Nintendo ne publiera pas le tweet d'annonce tant attendu de la présentation de la nouvelle console. Ce serait vraiment amusant qu'on s'aperçoive qu'elle s'appelle finalement la Switch U et ressemble à un grille-pain !

Mais pour l'instant, le consensus veut que Nintendo ait opté pour la SWITCH 2 avec une console assez proche de celle que nous connaissons. Par contre, la puissance de la future console reste à ce stade assez mystérieuse.

Beaucoup espèrent qu'au minimum, la console sera aussi puissante qu'une PS4 Pro mais déjà des voix s'élèvent pour tempérer les enthousiasmes... En attendant d'en savoir plus de façon officielle, un utilisateur du forum Reddit, MHN1994, a posté des images de ce qu'il prétend être la carte mère de la prochaine console. Et oui, la SWITCH 2 aurait déjà été déshabillée et exposée aux yeux de tous.

Evidemment, ces images peuvent tout à fait être fausses et il est difficile d'en tirer la moindre conclusion. On se contentera donc de retenir cela dans un coin de notre tête pour comparer ensuite lorsque la console sera sortie et démontée- ce qui ne manquera pas d'arriver.

En attendant, comme toujours, on vous laisse vous faire votre propre idée, en attendant la vraie présentation de la console qui ne devrait, on l'espère, plus trop tarder- une rumeur évoque une présentation en janvier sachant qu' au plus tard , elle arrivera d'ici mars 2025). Et tant qu'on y est : bonne année !

