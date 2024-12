Nintendo SWITCH 2 : une date pour la présentation fuite sur le net

L'année se termine et on pourra dire que la prochaine Switch aura été de toutes les discussions. Pourtant, officiellement, on ne sait pas grand-chose si ce n'est que la prochaine console sera rétrocompatible avec l'ancienne et qu'on y retrouvera aussi le NINTENDO SWITCH ONLINE.

On sait aussi que Nintendo présentera son nouveau bébé d'ici mars 2025 mais à part ça, on ne sait rien et on ne peut que se perdre en conjonctures.

Nintendo SWITCH 2, NS2, SWITCH 2, Super Nintendo Switch, New Nintendo Switch ou Super SandWitch Cornichon ? Même le nom de cette future console reste l'objet de toutes les spéculations.

Alors certes, depuis quelques semaines , des images de la console ont envahi le net, principalement via des fabricants d'accessoires... Mais cela reste, là encore, des rumeurs.

Et justement, en parlant de rumeurs, il y en a une nouvelle concernant la date de présentation de la SWITCH 2.

Sur un forum chinois, un utilisateur, connu pour avoir divulgué le contenu du dernier Nintendo Direct a mis en place un compte à rebours se terminant le 8 janvier 2025 .

Il n'en fallait pas plus pour que la date du 8 janvier apparaisse tout d'un coup comme la date de la présentation de la Nintendo SWITCH 2 !

A priori, la présentation aurait lieu le 8 janvier et la nouvelle console sortirait en mars comme la Nintendo Switch avant elle...

Alors la présentation de la nouvelle console de Nintendo est-elle imminente ? Il faudra encore patienter pour le découvrir- ou pas. En attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi: