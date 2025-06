Sonic Racing : CrossWorlds : la version Nintendo Switch 2 ne sera pas disponible le 25 septembre

A l'occasion du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Sonic Racing: CrossWorlds a présenté de nouveaux personnages jouables et même un nouvel univers surprenant, rendant le titre du jeu un peu plus explicite. A priori, d'autres collaborations sont prévues après la sortie du jeu dans un esprit très "jeux de service en direct".

A propos de sortie, le Summer Game Fest 2025 a permis aussi au jeu d'officialiser sa date de sortie : Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible le 25 septembre prochain sur pratiquement tous les supports mais pas sur Nintendo SWITCH 2.

Dans une interview très intéressante donnée à VGC, Takashi Iizuka, le directeur de la Sonic Team, révèle, après avoir vanter les améliorations de la Switch 2, que Sonic Racing: CrossWorlds ne sera disponible sur Nintendo SWITCH 2 qu'un peu après la sortie du jeu sur les autres supports. Pour l'instant, il n'y a pas confirmation que la version Switch 2 sera une Nintendo Switch 2 Edition mais l'équipe y réfléchit

La Switch originale est une excellente machine. Beaucoup de joueurs jouent sur console portable et ont vécu des expériences vraiment solides. Concernant la Switch 2, grâce aux performances matérielles améliorées, nous avons pu réduire considérablement les compromis que nous avons dû faire pour intégrer le jeu sur la Switch 1. Vous bénéficierez d'une fréquence d'images et d'une résolution améliorées, ce qui améliorera grandement vos expériences grâce aux performances matérielles nettement améliorées. Nous avons donc hâte de proposer davantage de jeux sur Switch 2. Pour Sonic Racing: CrossWorlds, le jeu sortira le 25 septembre, mais malheureusement, à cette date, il ne sera disponible que sur Switch 1. L'équipe travaille d'arrache-pied pour que le jeu soit disponible sur Switch 2 au plus vite. Nous espérons donc que la version Switch 2 sera disponible peu après le 25 septembre et que tout le monde pourra l'acheter, y jouer et en profiter.

Dans la même entrevue, Takashi Iizuka explique que Sonic Racing: CrossWorlds et Mario Kart World sont "fondamentalement différents" et explique le pourquoi du retour des crossovers. Retrouvez l'entrevue complète sur le site de VGC.

Sonic Racing: CrossWorlds sera donc disponible le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch 1 et un peu plus tard sur Nintendo SWITCH 2.





