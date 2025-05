Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch OLED : comparaison de taille

La Nintendo SWITCH 2 arrive dans moins de dix jours .

Pour sa nouvelle console, Nintendo joue la carte de la continuité.

Entièrement rétrocompatible, la Nintendo SWITCH 2 reprend grosso modo le même design et surtout le même concept. Pour autant, si la nouvelle console ressemble beaucoup à la précédente, elle apporte pas mal de changements... Outre sa puissance, sa taille et son écran sont plus grands. Et les Joy-Con et le système d'attache sont différents. Désormais, les Joy-Con peuvent être utilisés comme une souris aussi bien en jeu que simplement sur les différents menus de la console.

A dire vrai, pour se rendre compte de tout ce que ces changements apportent, il faut tenir la console en main. Immédiatement, la NSW1 prend un coup de vieux.

Et c'est encore plus saisissant lorsque l'on place les deux consoles côte à côte.

En attendant de pouvoir juger pas nous-même, un utilisateur du forum Reddit a posté une nouvelle vidéo de comparaison de la Nintendo SWITCH 2 et de la Nintendo Switch - Modèle OLED, en affirmant par la même occasion que la différence de taille de la nouvelle console faisait carrément passer le premier modèle pour "un jouet"...

Pour mémoire, les dimensions de la Nintendo SWITCH 2 et de la Nintendo Switch - Modèle OLED sont :

Nintendo SWITCH 2 : 166 mm x 272 mm x 13,9 mm avec un écran de 7,9 pouces

: x x avec un écran de Nintendo Switch - Modèle OLED : 102 mm x 242 mm x 13,9 mm pour un écran de 7 pouces .

En attendant de pouvoir tester la console, retrouvez nos premières impressions ici et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

LIRE AUSSI :