Nintendo Switch 2 : les spécificités techniques de la console dévoilées par Digital Foundry

La sortie de la Nintendo SWITCH 2 approche à grands pas et logiquement, vous savez déjà si le 5 juin prochain vous l'aurez entre les mains ou pas.

Cependant, certains joueurs hésitent à se procurer la console encore à cause de son prix de la console ou des jeux annoncés ou encore à cause de sa puissance. Bien que manifestement, Nintendo ait passé un cap avec sa nouvelle console, certains pensent que ce n'est pas encore suffisant et qu'à cause de cela, la Switch 2 sera contrainte de jouer encore les seconds rôles...

Cette question de la puissance n'est pas nouvelle et pour la trancher définitivement, le site Digital Foundry vient de publier ses conclusions sur les spécificités techniques de la Nintendo SWITCH 2 en faisant le tri dans les nombreuses fuites qu'à connu la console depuis 2021 .

A dire vrai rien de véritablement nouveau, si vous suivez l'actualité de la console. Le mois dernier , le célèbre site avait déjà donné un premier avis qui semble se confirmer ici avec de nombreuses précisions.

La console est équipée d'une puce conçue spécialement pour elle par NVIDIA, la T239. L'architecture du processeur est composé par "l'ARM Cortex A78C, exécutant le jeu d'instructions ARMv8 64 bits avec extensions de cryptographie activées ; le SDK ne prend pas en charge le 32 bits". En ce qui concerne le matériel graphique, la Nintendo SWITCH 2 utilise l'architecture Ampere, présente sur la série RTX 30 (contrairement à la NSW1 qui utilisait l'architecture Nvidia Maxwell de la série GTX 900).

1536 cœurs CUDA ont été confirmés par Nintendo tout comme les vitesses d'horloge, 561 MHZ en mode portable et 1,07 MHZ en mode station d'accueil avec un maximum de 1,4 GHZ sur le GPU.

Nintendo et NVIDIA ont aussi confirmé le DLSS tout comme le ray tracing d'Ampere avec une capacité de 10 gigarays par seconde en mode portable et 20 gigarays en mode station d'accueil. Il faudra cependant voir ce que cela donne dans les jeux car bien utilisé ce qui "pourrait changer la donne".

Spécificités techniques de la Nintendo SWITCH 2 selon Digital Foundry

Nintendo SWITCH 2 T239 Nintendo Switch 1 : Nvidia Tegra X1 Architecture du CPU 8x ARM Cortex A78C 4x ARM Cortex A57 Horloges du processeur 998MHz (mode télé), 1101MHz (portable), Max 1.7GHz 1020MHz (télé/portable), Max 1.785GHz Réservation du système CPU 2 cœurs (6 disponibles pour les développeurs) 1 cœur (3 disponibles pour les développeurs) Architecture GPU Ampère Maxwell Cœurs CUDA 1536 256 Horloges GPU 1007MHz (mode télé), 561MHz (portable), Max 1.4GHz 768MHz (mode télé), jusqu'à 460MHz (portable), Max 921MHz Mémoire/Interface 128 bits/LPDDR5 64 bits/LPDDR4 Bande passante mémoire 102Go/s (avec station d'accueil), 68Go/s (portable) 25.6Go/s (avec station d'accueil), 21.3Go/s (mobile) Réservation du système de mémoire 3Go (9Go disponibles pour les jeux) 0,8Go (3,2Go disponibles pour les jeux)

Spécificités de la Nintendo SWITCH 2 publiées par Nintendo

Dimensions Environ 116 mm x 272 mm x 13,9 mm (avec les Joy-Con 2 attachés)

L'épaisseur maximale depuis l'extrémité des sticks jusqu'aux parties saillantes des boutons ZL/ZR est de 30,7 mm. Poids Environ 401 g

(Environ 534 g avec les Joy-Con 2 attachés) Ecran Écran tactile capacitif de 7,9 pouces résolution 1920x1080 / écran LCD à large gamme de couleurs avec prise en charge HDR10 / FRV jusqu'à 120 Hz CPU/GPU Processeur personnalisé fabriqué par NVIDIA Mémoire de la console 256 Go (UFS)

Il est possible d'augmenter l'espace de stockage de la console grâce à une carte microSD Express compatible (vendue séparément). En savoir plus.

Remarque : une part de la mémoire interne est dédiée au système d'exploitation. Fonctionnalité de communication Wi-Fi (Wi-Fi 6) / Bluetooth

En mode TV, il est possible d'utiliser une connexion réseau filaire. Sortie vidéo Résolution maximale : 3840x2160, 60 images par seconde

Prend en charge 120 images par seconde lorsque les résolutions 1920x1080/2560x1440 sont sélectionnées

Remarque : il s'agit de la résolution via le câble HDMI en mode TV. En mode sur table et en mode portable, la résolution maximale est de 1920x1080, ce qui correspond à la résolution de l'écran de la console.

HDR10 Sortie vidéo PCM linéaire 5.1

Remarque : il s'agit du format de sortie audio via le câble HDMI en mode TV.

L'effet de son surround peut être appliqué lors de la sortie vers un casque ou vers les haut-parleurs intégrés (l'effet de son surround lors de la sortie vers les haut-parleurs intégrés nécessite une mise à jour de la console). Haut-parleurs Stéréo

Les boîtiers hermétiques des haut-parleurs offrent un son clair et naturel. Micro Microphone intégré (monaural)

La suppression du bruit et de l'écho et le contrôle automatique du gain offrent une expérience de chat vocal plus confortable. Boutons Bouton POWER / Boutons de volume Ports USB 2 ports USB Type-C

Le port situé en bas est utilisé pour charger la console ou la connecter à la station d'accueil Nintendo Switch 2. Le port situé en haut est utilisé pour charger la console ou connecter des accessoires à la console. Prise audio Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA)

Remarque : Nintendo ne peut garantir la compatibilité avec tous les produits. Port cartouche Des cartes de jeu Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch peuvent y être insérées Port carte MicroSD Express Compatible uniquement avec les cartes microSD Express (jusqu'à 2 To)

Remarque : une mise à jour de la console via connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser les cartes microSD Express.

Les cartes microSD qui ne sont pas au standard microSD Express peuvent uniquement être utilisées pour copier des captures d'écran et des vidéos depuis une console Nintendo Switch. Capteurs Un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de souris sont intégrés dans chaque Joy-Con 2. Un capteur de luminosité est intégré à la console. Système d'exploitation Température : 5 - 35°C / Humidité : 20 - 80 % Batterie intégrée Batterie lithium ion / capacité 5220 mAh

Remarque : la batterie intégrée ne peut pas être retirée. Si la batterie a besoin d'être remplacée, vous pouvez prendre contact avec notre service consommateurs pour demander son remplacement (service payant). Autonomie Entre 2 et 6,5 heures environ

Veuillez noter que cette durée est une estimation. L'autonomie de la batterie dépend des logiciels utilisés et des conditions d'utilisation. Temps de charge Environ 3 heures

Remarque : il s'agit du temps nécessaire à la recharge pendant que la console est en mode veille. DAS tronc/membres 0,663 W/kg

Digital Foundry note que beaucoup de fuites de 2021 se sont avérées exactes ce qui donne une idée du temps qu'il faut avant de mettre une console sur le marché. Si le site pense désormais avoir une bonne vision de ce que la Nintendo SWITCH 2 est capable, il ne faut pas oublier que la console n'en est qu'à ses débuts et que comme avec la première Switch, fatalement la qualité des jeux augmentera au fur et à mesure.

Digital Foundry s'inquiète cependant du GameChat qui aurait un impact significatif sur les ressources du système "au point que Nintendo fournit aux développeurs un outil de test du chat en jeu"

En résumé, la Nintendo SWITCH 2 a du potentiel et il ne reste plus qu'à attendre la sortie de la console pour voir s'il sera pleinement utilisé ou si le GameChat ou d'autres soucis ne viendront pas ternir le tableau. En attendant, retrouvez la vidéo de Digital Foundry et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

