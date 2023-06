La Nintendo Switch 2 aura une puissance proche de la PS4 / Xbox One selon le le patron d'Activision

Suite au rachat d'Activision, Microsoft doit faire face à une opposition forte des autorités de la concurrence du monde entier et notamment de la FTC (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles des États-Unis) qui souhaite bloquer l'opération. Dans le cadre d'un procès fleuve, de nombreux dirigeants des deux groupes sont actuellement auditionnés devant un tribunal fédéral en Californie. L'occasion d'apprendre tout un tas de petits secrets... Ainsi, lors d'une audition récente, on a appris que le PDG d'Activision, Bobby Kotick aurait eu d'actives discussions avec Nintendo au sujet du successeur de la Nintendo Switch; une nouvelle console qui, toujours selon Bobby Kotick aurait une puissance proche de la génération 8 (PS4 / Xbox ONE).

Alors, pour l'instant, Nintendo n'a que très peu communiqué sur sa prochaine console. Tout ce que l'on sait c'est que le Nintendo Switch Online y sera disponible (voir ici) et qu'elle utilisera aussi les Comptes Nintendo (voir là). Quant à sa puissance, même si avec Nintendo tout est possible, on espère qu'elle sera effectivement au minimum proche de celle de la PS4, sortie il y a bientôt 10 ans . En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.