Le Nintendo Switch Online sera disponible sur la prochaine Nintendo Switch

L' autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a publié une enquête suite à l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Pour cela, elle a fait plusieurs comparaisons entre les différentes consoles du marché et les offres qui les caractérisent avec cependant certaines références "coupées" (supprimées) car évoquant des éléments non dévoilés officiellement. Ainsi, dans la partie réservée au CLOUD, un utilisateur du forum Reddit a remarqué une mention intéressante concernant le Nintendo Switch Online. Bien que le Nintendo Switch Online n'ait pas été retenu comme un élément de comparaison pertinent- le Cloud y étant très limité et réservé aux sauvegardes de jeux, le service y est présenté comme "uniquement disponible sur Nintendo Switch et [supprimé]". Sachant qu'à ce jour, le Nintendo Switch Online n'est disponible que sur Nintendo Switch, on peut penser que le CMA a dévoilé par inadvertance sa présence sur la prochaine console de Nintendo, confirmant aussi au passage qu'il s'agira (si le Nintendo Switch Online y est présent) d'une nouvelle Nintendo Switch. Alors attention, cela ne reste que de la spéculation mais cela va dans le sens de la "logique" de la plateforme perpétuelle mais aussi des attentes des joueurs dont beaucoup espèrent que Nintendo ne ratera pas la transition vers la prochaine génération de console mais surtout ne les obligera pas à racheter encore et toujours les mêmes jeux.

Le Nintendo Switch Online a été exclu de nos actions car le service de cloud gaming de Nintendo est très limité. Le service de jeux en nuage de Nintendo est uniquement disponible sur l'appareil Nintendo Switch et [supprimé]. Nintendo Switch Online donne aux joueurs l'accès au jeu en ligne et à la sauvegarde dans le nuage, entre autres fonctionnalités. Nous considérons donc que le Nintendo Switch Online est principalement un service multijoueur en ligne plutôt qu'un service de jeu en nuage

Source : Reddit