Les catalogues Game Boy et Game Boy Advance arrivent dans le Nintendo Switch Online - Tous les jeux disponibles

C'était aussi pressenti que demandé, le service d'abonnement en ligne du Nintendo Switch Online vient d'ajouter non pas un mais bel et bien deux émulateurs à son arc. Pour les abonnés au simple service de base, l'émulateur Game Boy est enfin disponible au téléchargement avec au menu :

Puis seront ultérieurement ajoutés au service :

Les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel auront quant à eux de plus droit à un émulateur Game Boy Advance avec :

Seront ensuite ajoutés :

Les jeux Game Boy arrivent dans Nintendo Switch Online ! Redécouvrez des classiques de cette console portable tels que Tetris®, #SuperMario Land 2 - 6 Golden Coins et bien plus encore ! pic.twitter.com/2tVReVlnaU

Un catalogue grandissant de jeux Game Boy Advance qui inclut déjà Mario & Luigi: Superstar Saga ou encore The Legend of Zelda: The Minish Cap arrive dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel ! pic.twitter.com/AoEWqbDhi4