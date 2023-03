Metroid Fusion arrive dans le catalogue Game Boy Advance du Nintendo Switch Online la semaine prochaine

Grand classique de la Game Boy Advance, Metroid Fusion, quatrième épisode de la saga, est initialement sorti le 22 novembre 2002 chez nous Européens. Cet opus de la licence Metroid avait annoncé qu'il rejoindrait sous peu le catalogue des jeux Game Boy Advance disponible gratuitement pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, nous savons désormais quand. Ce sera le mercredi 8 mars prochain que ce classique de la ludothèque Nintendo débarquera au sein de l'application Game Boy Advance de la Nintendo Switch.

Rappelons que Metroid Fusion se place pile avant Metroid Dread dans la chronologie de la saga, une aubaine pour les fans de la licence qui l'ont découverte sur Nintendo Switch avec Metroid Dread et Metroid Prime Remastered. Une chose est sûre, il n'a jamais été aussi bon d'être fan de Metroid qu'en ce moment.

Alors qu'elle est en mission sur la planète mère des Métroïdes, la chasseuse de primes Samus Aran se retrouve infestée de parasites X. Soignée in extremis, Samus devient alors immunisée et se voit plus tard chargée d'éradiquer la terrible menace parasite.

Metroid Fusion vous captivera par son histoire originale et une action palpitante dans un vaste monde à explorer. Découvrez des armes inédites ainsi que d'autres améliorations fidèles à la série.

Absorbez les parasites X et ne laissez aucune trace de ce mystérieux ennemi !