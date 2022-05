Reggie Fils-Aimé était persuadé que Metroid : Other M allait cartonner et devenir un killer-app

Actuellement en promotion pour son livre, "Disrupting the Game", Reggie Fis-Aimé qui fut président de Nintendo of America à une époque ou les dirigeants de la société japonaise était mis en avant, littéralement comme des personnages de jeu, n'en finit plus de partager ses souvenirs sur ses années à la tête de NOA. Et si parfois il se donne le beau rôle, notamment avec l'histoire de Wii Sports, vendu grâce à lui, en bundle avec la Wii en Occident (lire ici) il n'hésite pas aussi à dévoiler d'autres anecdotes moins flatteuses. Il a ainsi raconté à quel point il n'aimait pas Donkey Konga sur GameCube, persuadé que le jeu risquait de nuire à la licence DK (voir là.) A contrario, il vient de révéler à Kinda Funny Gamescast qu'il était persuadé que Metroid : Other M sorti en 2010 sur Wii allait être une date importante pour la série Metroid.

Le site Nintendo Everything rapporte les propos suivants :

Je pensais vraiment que ça allait être un moment décisif pour la franchise Metroid. Cela donnait beaucoup plus de perspective sur Samus. Je pensais vraiment que ça allait être un moment meurtrier dans l'histoire de la franchise, et ce n'était pas le cas. Cela n'a pas fonctionné- pas dans les résultats commerciaux, mais cela n'a vraiment pas touché le joueur comme nous l'espérions.

A priori, Reggie était très excité par la sortie du jeu, se permettant même d'intervenir sur son développement, auprès de l'équipe du jeu en suggérant que le début du titre était trop long, par exemple. Pour rappel, Metroid : Other M est un titre Metroid à part puisqu'il fait la jonction entre les jeux 2D et les jeux 3D de la licence. Développé par la Team Ninja (à qui l'on doit notamment Ninja Gaiden) le jeu est conçu comme la suite de Super Metroid (et se place juste avant Metroid Fusion.) Il met en outre l'accent sur la narration et l'intrigue en nous présentant une Samus en devenir, encore toute jeune... Bien que le titre ait quelques fulgurances, il a aussi pas mal de maladresses et un gameplay pas toujours bien calibré (notamment lors des phases de plateformes.) La personnalité de Samus est parfois confuse et a fait l'objet de pas mal de critiques. A vouloir trop humaniser Samus, en dehors de sa combinaison, beaucoup pensent que les développeurs l'ont affaibli et en ont fait un autre personnage, en totale opposition avec les jeux précédents. Si le jeu a, malgré tout, des fans, il a surtout beaucoup de détracteurs qui ne lui pardonnent pas ses faiblesses, incompréhensibles pour un jeu d'une telle licence condamnée à l'excellence. Plus tard, Metroid Prime : Federation Force rencontrera le même genre de "résistance". Présenté dans un premier temps comme un "vrai" Metroid Prime", le jeu, sorti en 2016 sur 3DS ne trouvera pas, lui non plus, sa place dans la saga et ne sera jamais considéré comme un titre digne d'y figurer.

Finalement, Metroid : Other M ne sera pas le gros succès escompté par Reggie Fils-Aimé tant en terme de ventes (1,3 million dans le monde) qu'en terme d'impact auprès des joueurs. Comme quoi, nul n'est prophète...

