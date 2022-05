Reggie Fils-Aimé n'aimait pas Donkey Konga pensant que le jeu allait nuire à la licence Donkey Kong

Il est toujours difficile de créer un spin-off ou un jeu dérivé d'une grande licence sans tomber dans le titre opportuniste ou visiblement trop commercial ou encore dans le WTF le plus total. En fonction des licences, il faut choisir les jeux qui les utilisent avec soin. Ainsi si Mario à droit à des Mario Party ou des Mario Sports, ce n'est pas le cas de Zelda par exemple que l'on retrouve par contre dans des "Warriors" ou des titres d'action-aventure multi-joueurs. Parfois, il y a des innovations qui font mouche comme Pokémon Snap, un safari photo Pokémon qui s'inscrit parfaitement dans l'univers de la série. D'autres fois, ça tombe plutôt à plat comme avec SoulCalibur Legends, Castlevania Judgment ou encore Dragon Quest Swords : La Reine masquée et la Tour des miroirs, trois spin-offs exclusifs à la Wii qui ont pour le moins déçu les joueurs à l'époque (surtout que les jeux canoniques étaient alors absents de la console.) En même temps, la frontière est toujours très mince entre le WTF et le génie incompris...

L'ancien président de Nintendo of America, Reggie fils-Aimé en sait quelque chose. En pleine promotion de son livre, "Disrupting the Game", le Regginator, n'en finit plus de raconter des anecdotes nous dévoilant les coulisses des sorties de certains titres emblématiques de sa présidence. Ainsi, on a appris que c'est grâce à son intuition et à sa persévérance que Wii Sports a finalement été vendu en bundle avec la Wii en Occident (lire ici.) Mais Reggie n'a semble-t-il pas toujours été aussi bien inspiré. Ainsi, il révèle dans une interview à G4TV, qu'il détestait Donkey Konga, le jeu de rythme de la GameCube vendu avec des "bongos", permettant de taper dessus comme sur des petits tambours. Il pensait que le jeu "allait nuire à la licence Donkey Kong" . Il en était tellement persuadé qu'il s'est même battu avec Nintendo pour ne pas sortir le jeu. Finalement, Nintendo a eu le dernier mot et Donkey Konga est sorti dans le monde entier en 2003-2004 . De l'aveu même de Reggie, Donkey Konga s'est plutôt bien vendu mais il n'en était "vraiment pas fan".

Notez que par la suite, deux autres Donkey Konga sont sortis (le 3 uniquement au Japon) et les Bongos ont été utilisés pour un autre jeu Donkey Kong, Donkey Kong : Jungle Beat sorti en 2005, toujours sur GameCube. Pour conclure, on peut dire que s'il faut évidemment faire attention de ne pas surexploiter les grosses licences à succès, ce qui importe avant tout c'est la qualité des titres et leur respect pour le matériel d'origine.

