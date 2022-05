Shigeru Miyamoto ne voulait pas que Wii Sports soit vendu en bundle avec la Wii

Sorti fin 2006 , la Wii est une console phénomène dont le succès à pris de cours l'industrie et surpris nombre de professionnels du secteur. On a tendance à l'oublier aujourd'hui mais le succès de la Wii était loin d'être acquis. La forme mais aussi le nom de la console étaient étranges et ne ressemblaient en rien à ce que l'on attend généralement d'une console destinée à la communauté de joueurs- d'autant plus que sa puissance ne semblait pas vraiment différer de celle de la GameCube, la console Nintendo de la génération précédente... Mais contre toute attente, la console va pulvériser les records de ventes et rebattre les cartes du marché des jeux vidéo. Un succès éclatant que beaucoup d'observateurs vont mettre au crédit de Wii Sports, un jeu qui faisait littéralement corps avec la Wii et qui était d'ailleurs obligatoirement vendu avec la console- en Europe et aux Etats-Unis tout du moins.

Dans un livre récent, Reggie Fils-Aimé, ancien patron de Nintendo of America explique d'ailleurs qu'au départ, Wii Sports ne devait pas être vendu en bundle avec la Wii, Satoru Iwata, président de Nintendo et surtout, Shigeru Miyamoto s'y opposaient. Pour Shigeru Miyamoto, c'était une fin de non recevoir. Wii Sports n'avait pas été conçu pour cela et pour "le Maître", Nintendo "ne donnait pas ses jeux". Point. Mais Reggie Fils-Aimé était sûr de lui. La Wii devait être être livrée avec un jeu qui puisse l'incarner. L''ancien président de NOA dévoile qu'il y a alors eu de moments de tension- mais, semble-t-il, toujours dans le respect des uns et des autres. Pour trouver un compromis, Shigeru Miyamoto a alors développé un jeu spécialement pour être mis en bundle avec la console : Wii Play. Mais pour Reggie Fils-Aimé, la contre-proposition n'était pas satisfaisante car Wii Play n'était pas "une expérience complète" contrairement à Wii Sports.

Finalement, Satoru Iwata trancha, estimant que les marché japonais et occidentaux étaient différents justifiant des approches distinctes. Il fut décidé que Wii Sports serait vendu uniquement en bundle avec la console aux Etats-Unis et en Europe mais pas au Japon. Quant à Wii Play, il se retrouva vendu exclusivement avec une Wiimote. Ainsi, le premier jeu ferait la démonstration de l'expérience Wii et le second celle de la Wiimote. Un choix qui visiblement mécontenta Shigeru Miyamoto même si le succès fut au rendez-vous. Aujourd'hui, les ventes de la Wii sont stabilisées à 101,63 exemplaires et celles de Wii Sports à 82,9 millions d'exemplaires - principalement grâce aux bundles. Pour autan, les destins de la console et du jeu auraient-ils été différents si Wii Sports n'avait pas été vendu de base avec la Wii ? Difficile à dire, surtout que par la suite, on dira qu'une grande partie des possesseurs de la Wii n'achèteront pratiquement pas d'autres jeux, se contentant de Wii Sports et de quelques titres comme Wii Play (parfais, pour obtenir une manette supplémentaire.)

Notez que depuis peu Wii Sports est de retour- ou presque. En effet, Nintendo Switch Sports est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 avril 2022 . Pour plus de détails voir notre news dédiée et notre test complet.

Source : Nintendolife