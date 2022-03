Des traces de Basket-ball et de Dodgeball repérées dans les données de Nintendo Switch Sports

Aussitôt testée, aussitôt dataminée, la Beta ouverte de Nintendo Switch Sports vient de révéler à un utilisateur de Twitter nommé @Wipeoutjack7 des traces d'autres sports non annoncés dans le jeu. En effet, celui-ci clame avoir trouvé des lignes de données faisant référence à des sports pas du tout prévus ni annoncés dans la première bande-annonce du titre. Se pourrait-il que nous aurions droit, en plus du Golf, à d'autres mises à jour du jeu dans le temps qui nous permettrait de nous essayer au Basket-ball (déjà présent dans Wii Sport Resort) mais aussi au tout nouveau Dodgeball ? Rien n'est moins sûr... Néanmoins la perspective de mises à jour régulières du contenu du jeu est intéressante et déjà entamée avec les mises à jour de contenu gratuites déjà annoncée pour l'été prochain et pour l'automne . Il se pourrait aussi évidemment que ce ne soit que des traces de contenu abandonné et laissées telles quelles dans le code du jeu. En résumé : ne nous emballons pas.

Ces nouveaux sports vous emballent-ils ? Nintendo Switch Sports est attendu sur Nintendo Switch le 29 avril prochain .

Another interesting thing found while datamining Switch Sports, the game references both "Basketball" and "Dodgeball" alongside the other playable sports. Could very well just be scrapped content, but mayyybe a potential future update? pic.twitter.com/mJb4SbaYM4