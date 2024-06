Splatoon 4 et un nouveau Switch Sports sur Nintendo SWITCH 2 ?

Alors que l'annonce officielle de la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) est attendue d'ici mars 2025 et qu'un NINTENDO DIRECT devrait faire l'actualité d'ici peu, les rumeurs sur les prochains jeux Nintendo continuent d'abreuver le net (et les fans impatients).

Aux sources de nombreuses rumeurs, un(e) certain(e) Midori, spécialisé(e) habituellement dans les "fuites" concernant SEGA, mais qui, une nouvelle fois, vient de faire de nouvelles affirmations concernant des jeux Nintendo à venir.

Après avoir évoqué un potentiel remake d'un jeu Zelda, Midori a révélé sur son compte X (ex Twitter), ce qui serait, à priori, le nom de code de deux jeux Nintendo en développement actuellement.

Le premier serait un jeu développé sous le nom de code "Anna" que Midori rapproche de Nintendo Switch Sports dont le nom de code était, semble-t-il "Elsa".

Quand au second titre, son nom de code serait "Spiral", ce qui, toujours d'après Midori signifierait probablement que le jeu fait partie de la "série Splatoon";

Bien que ce ne soit que des rumeurs, voire de simples suppositions, ça ne semble pas improbable que la prochaine console de Nintendo accueille un nouveau jeu de la série "Sports" et Splatoon 4.

En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo annonce un NINITENDO DIRECT en juin

,

La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

LIRE AUSSI :

,

There is a a game project at Nintendo with the codename Spiral.



By researching the data I have received in the last month, it is very likely that this is the codename for the next entry in the Splatoon series. pic.twitter.com/dIp5yMf94n