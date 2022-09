Les remasters Wii U de Zelda Twilight Princess et de Zelda The Wind Waker, et le remake de Metroid Prime existent-ils ? Le point sur les rumeurs

Zelda HD et Metroid Prime sur Nintendo Switch - Le point poing sur les rumeurs

Cela fait des semaines , voire des mois (pour ne pas dire des années ) que des rumeurs prétendent que Nintendo compte ressortir sur Nintendo Switch les remasters des deux Zelda disponibles sur Wii U, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Déjà l'année dernière , certains journalistes avaient prédit une sortie sûre à 100% pour 2021... Une sortie qui finalement n'avait pas eu lieu... Mais pas de souci. Ce n'était qu'un petit contre temps et avec le report de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom à l'année prochaine , et l'absence de nouveau jeu Zelda en 2022, cette fois, c'était sûr : les deux remasters HD allaient être annoncés le 13 septembre lors du nouveau Nintendo Direct, pour une sortie dans la foulée. C'est en tout cas ce que prétendait le journaliste Jeff Grubb de Giant Bomb (et d'autres) parlant même d'une "explosion de Zelda"...

Cependant, si le Nintendo Direct de septembre (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) a bel et bien donné un titre et une date de sortie au prochain Zelda, "l'explosion de Zelda" a fait pschitt et, contre toute attente, Nintendo n'a annoncé aucun jeu Zelda pour 2022 . Le Nintendo Direct n'a pas non plus officialisé le fameux remake (et non remaster) de Metroid Prime prévu pour être l'un des jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch, d'après une autre rumeur persistante propagée notamment, là encore, par Jeff Grubb. Alors que s'est-il passé ? Nos experts en rumeurs se sont-ils trompés ? Ont-ils été bernés ou nous ont-ils bernés ?

Sur sa chaîne Youtube, Jeff Grubb est revenu sur l'absence des Zelda et de Metroid Prime dans le dernier Nintendo Direct. Si pour le remake de Metroid Prime, il n'a pas vraiment d'explication et veut croire encore à une possible annonce de Nintendo d'ici peu, pour les remasters des deux Zelda, il fait son mea culpa. Il reconnaît qu'il n'a pas vérifié la source de cette rumeur (!) et qu'il s'est laissé emporté par le "battage médiatique"... Il est vrai qu'en l'absence de nouvel épisode de Zelda, on pouvait penser que Nintendo avait un boulevard pour proposer si ce n'est les deux, au moins un remaster Zelda sorti sur Wii U. Cependant, ce n'est pas la même chose que de supposer que The Wind Waker HD et Twilight Princess HD vont revenir sur Switch que de l'affirmer comme une vérité provenant d'une source interne. Il semble donc que finalement, les rumeurs concernant The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD n'aient été que du vent. Cela ne signifie pas que les jeux ne reviendront jamais mais juste que personne n'en sait rien à l'heure actuelle.

Quant au remake de Metroid Prime, s'il est bel et bien prévu sur Nintendo Switch en 2022, Nintendo devra forcément l'annoncer d'ici peu et donc, on devrait être fixé rapidement. On sait que Nintendo n'aime pas mettre tous ses œufs jeux dans le même panier et il ne serait donc pas étonnant que Nintendo ait gardé en réserve une autre annonce... Après, est-ce que cela concernera Metroid, Zelda ou Tata Yoyo, le jeu, seul l'avenir nous le dira- ou pas.