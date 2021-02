Zelda Twilight Princess HD et Zelda Wind Waker HD pourraient revenir cette année sur Nintendo Switch pour le 35eme anniversaire de Zelda

Suite au Nintendo Direct (voir toutes les annonces ICI) et à l'annonce de la sortie en juillet prochain de Zelda Skyward sword, une nouvelle rumeur a fait son apparition sur les réseaux. Enfin, nouvelle faut le dire vite car en fait c'est une rumeur qui traîne depuis pas mal de temps et qui fait même figure d'évidence. Pour le 35eme anniversaire de Zelda, Nintendo prévoirait de sortir sur Nintendo Switch les version HD de Twilight Princess et Wind Waker, tous deux sorties sur Wii U.

L'information provient de deux journalistes réputés, Andy Robinson du site VGC qui parle d'une sortie sûre à 100% et Tom Phillips d'Eurogamer qui confirme. Sachant que petit à petit tous les jeux Wii U sont portés sur Nintendo switch, on ne voit par quel miracle les portages HD des deux Zelda pourraient y échapper. Comme cette année (aujourd'hui même), Zelda fête ses 35 ans, le timing semble tout a fait plausible.

Evidemment, comme toujours, wait and see.