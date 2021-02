The Legend of Zelda a 35 ans - Un anniversaire de Legend

Il fut un temps lointain ou le prénom Zelda évoquait l'icône des années 1920, épouse et muse de Francis Scott Fitzgerald, Aujourd'hui, c'est un prénom qui fait briller des petites étoiles dans les yeux de millions de joueurs de par le monde et qui est synonyme de grande aventure. Tout a commencé il y a 35 ans avec The Legend of Zelda sorti en février 1986 sur NES; un jeu d'aventure (à l'époque) novateur, développé par Monsieur Shigeru Miyamoto, qui allait poser les bases du genre action-aventure avec son monde ouvert, sa narration épurée et ses mécanismes de jeux évidents, compréhensibles quasiment sans aucune indication. Le jeu s'imposait aussi grâce à ses 9 donjons incroyables dont chaque salle était une énigme à résoudre et dans lesquels se trouvaient des armes et des items permettant non seulement de progresser dans l'aventure mais aussi de terrasser les boss que l'on devaient combattre immanquablement dans les dernières salles...

On a du mal aujourd'hui à mesurer l'impact de ce premier opus sur les joueurs d'autant plus que le titre permettait de sauvegarder sa partie directement dans la cartouche-ce qui était une première alors que jusqu'alors c'était le système de codes ultra longs qui était en vigueur- lorsqu'il ne fallait pas faire le jeu d'une traire en laissant sa console allumée entre les parties avec tous les risques que cela impliquaient (frère maladroit ou encore parent passant l'aspirateur et débranchant la console...) Et le mieux c'est que le titre cachait un game+ incroyable avec de nouveaux donjons placés différemment avec de nouveaux ennemis !

A partir de là, la Legend était née surtout qu'à peine un an plus tard, Myamoto récidivait avec Zelda II : The Adventure of Link, un titre très différent n'hésitant pas à modifier la formule initiale notamment avec des donjons à défilement horizontal et un côté RP¨G plus poussé. C'était d'ailleurs une époque ou Nintendo n'hésitait pas à renverser la table à thé pour chaque opus quitte à surprendre et même déplaire aux joueurs.

En 1991 la série prendra une autre ampleur avec The Legend of Zelda: A Link to the Past qui est l'épisode phare de la licence, celui qui véritablement va servir de modèle à tous les autres et notamment à Zelda : Ocarna of Time qui fera rentrer la série dans l'ère 3D et qui bouleversera des générations de joueurs en imposant un imaginaire foisonnant (rappelant le film Legend de Ridley Scott) mais aussi son alternance du jour et de la nuit et son univers bucolique et contemplatif. L'épisode sera tellement marquant que tous les autres épisodes qui suivront auront du mal à souffrir la comparaison. Pourtant, tous réussiront l'exploit de s'imposer dans l'imaginaire des joueurs même si chacun aura ses préférés :

,Il y a aussi les spin off The Legend of Zelda: Four Swords ou encore The Legend of Zelda Tri Force Heroes, très réussis... Et bien évidemment, il y a The Legend Of Zelda: Breath of The Wild un titre coup de poing qui tout en revenant à la simplicité du premier épisode a redéfini totalement les bases de la licence en les imposant comme une nouvelle norme, aujourd'hui reprise par bon nombre de titre.

Aujourd'hui The Legend of Zelda a 35 ans. Pour autant la licence n'a jamais été aussi jeune et vivante. On espère tous que Nintendo va profiter de l'occasion pour nous offrir non seulement des remasters mais surtout de nouveaux épisodes à commencer par la suite de Breath of The Wild.

En attendant de découvrir tout ceci, retrouvez ci-dessous, une vidéo rétrospective qui devrait éveiller en vous de merveilleux souvenirs.