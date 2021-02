Zelda Breath of The Wild 2 : patience, plus d'informations seront dévoilées plus tard cette année

Nous étions nombreux à espérer que la suite tant attendue de Breath of The Wild soit au programme du dernier Nintendo Direct (voir détails ICI) Et lorsqu'enfin Eiji Aonuma est apparu à l'écran après près de 40 minutes de vidéo, beaucoup y ont cru... Malheureusement, très vite le maître à tenu à dissiper tout malentendu : le développement de Breath of The Wild 2 suit son cours mais il faudra encore être patient. Par contre, "plus d'informations sur le jeu seront dévoilées cette année". Quand ? demain ? la semaine prochaine ? Dans six mois ? Mystère...

On peut penser qu'à la manière de Mario, un Zelda Direct pourrait venir célébrer les 35 ans de la licence et dévoiler le programme des festivités et son point d'orgue.