Nintendo Direct - Janvier 2022 : Mario Kart 10, nouveau Pikmin, Xenoblade... Retrouvez toutes les dernières rumeurs

2022 s'annonce grandiose pour les possesseurs de Nintendo Switch. En effet, si on se fie seulement aux titres déjà annoncés par Nintendo, on sait déjà que plusieurs grosses exclusivités viendront rythmer l'année. Et même si, on ne peut, par avance, présumer de leur qualité, on peut au moins penser qu'au minimum, elles créeront l'évènement. C'est le cas notamment de Bayonetta 3, Splatoon 3, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Kirby et le Monde Oublié mais aussi et surtout de la suite de Zelda Breath of The Wild... De plus, forcément, il y a des jeux qui vont sortir cette année qui n'ont pas encore été annoncés. Pour autant, pour le moment, à part Légendes Pokémon : Arceus prévu à la fin du mois, le 28 janvier très précisément et Triangle Strategy et Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp, attendus respectivement le 4 et le 12 mars prochain , le calendrier de sortie des jeux sur Nintendo Switch est vide car les autres jeux annoncés n'ont pas de dates de sortie précises. En résumé, on sait que le programme prévu sur Nintendo Switch doit contenir pas mal de "gros" titres mais on ne sait pas encore quant est-ce qu'ils sortiront précisément et même s'ils sortiront vraiment tous cette année (un report est si vite arrivé...)

Nintendo Direct - Janvier 2022 : le point sur les rumeurs

A ce stade, on peut donc facilement penser que Nintendo va devoir, à plus ou moins brève échéance, apporter quelques précisions sur son catalogue de titres à venir, ne serait-ce que pour le premier trimestre . Après, Nintendo a deux possibilités : soit multiplier les annonces via ses réseaux sociaux, de façon à les mettre en lumière les unes après les autres, soit opter pour le format du Nintendo Direct, de façon à donner un maximum d'informations en une seule vidéo évènementielle. Il est vrai que ces derniers mois , les Nintendo Direct se sont fait plus rares, Nintendo préférant utiliser les réseaux sociaux pour ses "gros" jeux et des vidéos ciblées genre Indie World pour le reste. Pour autant, les Nintendo Direct restent des "rendez-vous" très prisés des fans. Et l'annonce d'un nouveau Nintendo Direct est toujours un évènement et l'occasion d'une grande euphorie chez les joueurs qui veulent alors "croire à tous les enchantements" (quitte à déchanter tout de suite après !)

Si 2020 a chamboulé les repères, on s'attend néanmoins à découvrir, au moins, trois Nintendo Direct par an (soit un tous les quatre mois .) Un en début d'année, un autre au milieu pour l'E3 et un autre à la rentrée en septembre . Attention, Nintendo restant le maître de ses horloges, il n'y a rien d'écrit à l'avance. On note cependant que le dernier Nintendo Direct date du 24 septembre 2021 (on y a découvert notamment le nouveau Kirby et les premières images de Bayonetta 3- voir tous les détails ICI) soit il y a près de quatre mois , et que donc, tout est prêt pour accueillir le Nintendo Direct du début d'année.

L'année dernière, ce premier Nintendo Direct s'était fait attendre puisqu'il n'était survenu que le 17 février 2021 (voir tous les détails ICI) après plus d'un an de suspens et de folles rumeurs ! Cependant cette année , on peut penser qu'il arrivera (s'il arrive) avant la fin du mois de janvier, peu avant la sortie de Légendes Pokémon : Arceus. C'est en tout cas ce que propagent différentes rumeurs repérées sur les forums habituels (Reddit, 4Chan, etc.) Ces rumeurs sont à prendre, comme toujours avec des pincettes. On y trouve un peu de tout : des attendus, des arlésiennes, des fantasmes et aussi des délires purs et simples. A vous de voir si vous voulez les découvrir et y croire, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... pas du tout.

L'une des sources principales des rumeurs qui circulent actuellement est Samus Hunter, une "insider", fan de Metroid, qui a priori, a déjà visé juste avec quelques-unes de ses prédictions passées (si on en croit l'intéressée elle-même.) A dire vrai, pour le moment, ces prédictions sont timides (elle devrait en dire plus d'ici peu- c'est du teasing, ne zappez pas) Elle confirme cependant qu'il y aura bien un Nintendo Direct avant le 17 février, et probablement même en janvier. Il y sera question des jeux déjà annoncés dont certains seront datés. Un des jeux déjà annoncés pourrait obtenir une date de sortie proche (genre deux mois plus tard.) A part ça, Samus Hunter prédit une année avec pas mal de nouveaux amiibo. Nintendo en a déjà annoncé mais, toujours d'après Samus Hunter, il y en aura d'autres; notamment pour le Zelda en fin d'année mais aussi pour Splatoon 3. Les amiibo seraient prévus pour mai / juin 2022 ce qui laisserait penser que Splatoon 3 sortira en mai ou en juin- logique (voir l'image en cliquant là.) Samus Hunter annonce aussi d'ici quelques jours une vidéo genre Pokémon Direct pour présenter Légendes Pokémon : Arceus. Pour l'occasion, d'autres jeux Pokémon pourraient être présentés ou teasés. Il y aurait ainsi un Pokémon compétitif permettant aux joueurs d'utiliser ses Pokémon (notamment ceux capturés dans Légendes Pokémon : Arceus ) dans des combats d'arène... Peut-être un nouveau Pokémon Stadium ou Pokken Tournament 2 ? Elle prédit aussi un nouveau jeu de la licence Detective Pikachu.

L'autre source des rumeurs très fortement relayée sur le net est LeakyPandy. Alors attention, il ne s'agit pas d'un piège à fourrure pour acteur désœuvré d'un spectacle de Chantal Goya mais simplement, sur Twitter, du nom d'un groupe spécialisé dans les rumeurs liées à l'industrie du jeu vidéo. Pour LeakyPandy, Nintendo devrait dévoiler cette année pas mal de nouveaux jeux. Le groupe n'affirme pas que ces annonces seront faîtes forcement dans le Nintendo Direct à venir mais juste qu'elles devraient arriver cette année . On a donc un peu de marge pour démêler le vrai du faux- si tant est qu'il y ait du vrai, évidemment.

Voici les jeux qui pourraient être annoncés en 2022 sur Nintendo Switch :

Un nouveau Xenoblade qui pourrait être un spin off ou en tout cas un jeu d'action-aventure un peu différent.

Rogue Squadron IV : un nouvel opus qui serait développé par le studio Crytek à qui l'on doit les Crysis

: un nouvel opus qui serait développé par le studio Crytek à qui l'on doit les Un nouveau Pikmin pourrait (enfin) être annoncé. Serait-ce le fameux Pikmin 4 qui était censé être "presque fini" en 2015 ou un autre jeu comme le spin-off sorti sur 3DS Hey! Pikmin ? Pour le moment, mystère mais le groupe affirme que ce jeu est développé par Next Level Games, le talentueux studio canadien (à l'origine de titres très réussis comme Mario Strikers Charged Football ou encore Luigi's Mansion 3 ) qui appartient désormais à Nintendo (voir là ...)

Pokken Tournament 2 : une exclusivité Nintendo Switch

: une exclusivité Nintendo Switch Klonoa Reverie : On sait que la marque Klonoa a été réactivée récemment... De là, à dire que Klonoa Reverie existe vraiment... C'est un peu tôt pour le dire et en attendant, on se contentera de rêver gentiment à cette hypothétique exclusivité console, Nintendo Switch.

Dernière annonce et non des moindres : Mario Kart 10 pourrait être annoncé cette année . Dites-moi-pas-que-c'est-pas-vrai ! Son nom (ou sous-titre) pourrait même être Crossroads (même si LeakyPandy n'en est pas sûr- c'est dire !) et permettrait de retrouver de très nombreuses licences Nintendo (genre Smash)... L'idée est séduisante et pourrait même parfaitement se caler avec l'idée que Nintendo prépare la sortie de la Nintendo Switch 2 accompagnée par une ribambelle de hits dont la suite de Breath of The Wild.

C'est en tout cas l'hypothèse la plus logique si on veut croire à ce Mario Kart 10 puisque jusqu'à présent du moins, il n'y a qu'un Mario Kart "canonique" par console. En même temps, il est vrai que la Nintendo Switch a hérité du portage de l'épisode Wii U et n'a pas eu droit à son propre épisode (hormis Mario Kart LIVE : Home Circuit qui est à part) donc tout est possible... Après, est-ce que Nintendo est capable de sortir une nouvelle console qui n'anéantit pas l'ancienne mais propose tout de même une plus-value suffisamment intéressante pour justifier son existence et l'envie, pour les gamers, de changer de génération ? Ceci est une autre histoire...

En attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve (Nintendo Direct ou pas) n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces rumeurs et surtout ce que vous espérez cette année sur Nintendo Switch.