Nintendo Direct : nos pronostics et nos attentes

On peut dire qu'on l'aura attendu. Mais enfin, ce n'est ni une rumeur, ni une fake news : il y aura bien un Nintendo Direct à découvrir ce soir dès 23 heures (heure de Paris) ou à 17 heures (si vous habitez à Québec (et oui, on pense à vous les amis.) Si évidemment on sera au rendez-vous et qon l'espère vous aussi, on ne peut s'empêcher de fantasmer en se demandant ce que Nintendo nous a préparé.

Cela fait plus d'un an, déjà que Nintendo ne nous a pas gratifié d'un vrai Nintendo Direct. Il y a bien eu des Direct spéciaux comme le Super Mario Direct et des Direct Mini Partner Showcase consacrés aux tiers sans même parler des Indie World mais un "grand" Nintendo Direct donnant un cap et dévoilant le programme des prochains mois sur Nintendo Switch, il n'y en avait pas eu depuis le 4 septembre 2019 ! Autant dire que c'est un évènement pour tous les fans de Nintendo et les possesseurs de Nintendo Switch. Les cerveaux (pour ceux qui en ont un) et les claviers ont déjà commencé à (sur)chauffer.

Evidemment, en choisissant de revenir au format du Nintendo Direct, alors que depuis plus de quinze mois, Nintendo dévoile ses jeux au coup par coup sur les réseaux sociaux, on se dit que Nintendo a du lourd et trop d'annonces pour les divulguer à la suite sur les réseaux sociaux. De plus, il est vrai qu'avec le temps, les Nintendo Direct avaient perdu de leur magie en revenant trop systématiquement. Au moins, Nintendo créé l'évènement et suscite à nouveau l'engouement et la frénésie. Evidemment, encore faut-il que le contenu soit à la hauteur des attentes qu'il provoque...

Mais, justement, à quoi peut-on s'attendre ?

On sait déjà que le Direct durera 50 minutes et qu'il parlera de jeux déjà sortis tels que Super Smash Bros. Ultimate. On peut donc s'attendre à découvrir un nouveau combattant (Crash ? Travis ? Rayman ? Lara ? Waluigi ?) voire un nouveau mode. On peut aussi penser qu'il y aura de nouveaux DLC pour les hits de la console : un DLC payant pour Animal Crossing; du contenu supplémentaire pour Super Mario 3D World et pour Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau. Pourquoi pas l'ajout de Super Mario Galaxy 2 à la compilation Super Mario 3D All-Stars ?

On sait que Nintendo veut faire vivre ses jeux et inciter ceux qui les ont acheté à continuer à les utiliser. Donc, on peut s'attendre à des DLC- peut-être même concernant des long-sellers comme Mario Kart 8 (à moins d'un épisode 9.) Si Nintendo a pris la peine de préciser que le Direct sera "dédié aux jeux déjà disponibles" c'est forcément pour préparer les joueurs et éviter d'éventuelles déceptions.

Pour autant, même si le contenu supplémentaire des jeux déjà sortis peut être très intéressant, on retiendra surtout que le Direct sera aussi dédié "aux titres prévus pour le premier semestre 2021" ! Et là, on démarre la machine à fantasmes.

Il faut dire que si nous avons connaissance de quelques "gros" titres tiers à venir comme Monster Hunter Rise, Bravely Default II, les "jeux Nintendo" sont plutôt rares, en tout cas en ce qui concerne les jeux datés avec certitude. Sinon évidemment on a la sainte trinité : Bayonetta, Metroid et Zelda ! On les attend depuis longtemps et, forcément, ils finiront bien par sortir un jour. Est-ce que cela sera dans six mois ? Peut-être pas... Mais Nintendo peut tout de même en parler ou teaser leur sortie (même lointaine...)

Si tout est possible, retrouvez ci-dessous quelques souhaits et possibilités parmi les plus évidentes (parce que bien sûr il peut aussi y avoir Tata Yoyo, le jeu, mais ça pour l'anticiper, bonjour chez vous.)

35eme anniversaire de Zelda : après Mario, c'est Zelda qui fête cette année ses 35 ans . On peut donc s'attendre à quelques réjouissances... Un Game & Watch Zelda, la sortie des Zelda HD de la Wii U et le portage de Skyward Sword (en attendant le gros morceau de fin d'année (on y croit, on y croit, on y croit- méthode Coué) On peut aussi être surpris avec un portage plus inattendu comme celui des Oracles ou de Tri Force Heroes... En même temps, on peut aussi penser qu'un évènement comme celui là aura droit à son propre Direct comme Mario. Pour autant, on peut espérer tout de même au moins une annonce concernant Zelda.

No More Heroes 3 : prévu l'année dernière, le retour de Travis Touchdown se fait attendre. Il pourrait enfin se dévoiler et sortir d'ici juin...

Xenoblade Chronicles X : considéré comme l'un des meilleurs jeux de la Wii U, il est aussi l'un des rares à n'avoir pas encore fait le grand saut. Après la sortie l'année dernière du premier opus, on peut s'attendre à le voir débarquer sur Switch. Il reste encore d'autres jeux Wii U qui gagneraient à être porté : Project Zero 5 ou encore Nintendo Land.

Une "grosse" mise à jour de la Nintendo Switch ajoutant des dossiers et des options de personnalisation comme des thèmes. On espère aussi l'accès à un vaste catalogue de jeux Wii, N64 ou GameCube et plus d'applications pratiques sans même parler des Netflix et cie. La mise à jour pourrait arriver dans la foulée.

Plus d'annonces de jeux en Cloud. Nintendo pourrait enfoncer le "Cloud" (si on peut dire) en faisant plus d'annonces de jeux utilisant cette technique. On a notamment évoquer GTA 5, les derniers Assassin's Creed, etc

Le nouveau Pokémon. Si le nouveau Pokémon Snap est très prometteur, on sait que, forcément, le prochain opus des Pokémon devrait avoir droit à sa vidéo spéciale mais ce Direct peut être l'occasion de le présenter en avant première... Sinon rendez-vous mardi prochain !

Metroid. Si on a du mal à croire que Nintendo nous présentera enfin une image de Metroid Prime 4, peut-être que la trilogie HD que les rumeurs annoncent depuis des années finira-t-elle par sortir !

Une nouvelle IP. Ce que l'on aime aussi avec Nintendo, c'est que régulièrement la firme surprend avec de nouvelles licences : Splatoon sur Wii U ou Arms sur Switch. Des jeux qui pourraient d'ailleurs revenir avec de nouveaux opus. Idem pour Astral Chain. Les fans de Nintendo ne demandent qu'à être surpris.

Le retour d'une licence adorée. Nintendo a des tas de licences que l'on aime retrouver : Zelda, Mario, Metroid, Kirby... Mais il y a aussi Kid Icarus, EarthBound, F-Zero, Doshin the Giant, Wario Land, etc.

On peut penser que des jeux seront annoncés et publiés dans la foulée : des portages ou des jeux tiers... Il y a d'anciennes exclusivités comme Madworld ou Epic Mickey qui sont très demandés aussi...

Pour finir, Nintendo peut-il, si ce n'est présenter, tout du moins teaser la New Nintendo Switch ? Cela semble difficile à envisager alors que la firme a des bundles classiques qui viennent de sortir et d'autres qui sont en précommande depuis longtemps. Si un nouveau modèle existe, il sortira plutôt cet été ou au plus tard pour les fêtes (en niant son existence jusqu'au dernier moment) avec des jeux auxquels la nouvelle console servira d'écrin. On pense évidemment encore et toujours à la sainte trinité : Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et surtout le dernier Zelda. Il n'empêche que le Direct peut, encore une fois, nous donner des nouvelles des trois jeux. Bayonetta 3 n'a plus donné signe de vie depuis son annonce et on commence à s'inquiéter... Quant à finir le Direct avec le nouveau Zelda, ce serait forcément une apothéose grandiose. Finir avec un nouveau Zelda : ça marche toujours.