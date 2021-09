Monster Hunter Rise : Sunbreak - Une extension monstrueuse attendue pour cet été sur Nintendo Switch

Comme chaque Monster Hunter qui se respecte, le dernier épisode en date Monster Hunter Rise aura également le droit à son contenu additionnel. Intitulée Monster_Hunter_Rise : Sunbreak, cette extension monstrueuse nous permettra de découvrir de nouveaux monstres, lieux, mais aussi de nouvelles techniques de combat. Attendu pour cet été sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Pour rappel, cette extension sera payante et vous demandera de posséder le jeu de base pour pouvoir être jouable. Comme pour chaque opus, nous vous conseillons de profiter de ce laps de temps pour vous mettre à jour dans vos quêtes et vous bâtir un chasseur apte à chasser les plus viles créatures.

Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira dans le courant de l'été sur Nintendo Switch.