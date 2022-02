Hideki Kamiya conseille avant de jouer à Bayonetta 3 d'avoir fait les deux premiers Bayonetta

Quant on pense à Bayonetta 3, c'est un peu comme quant on pense à Fernande, notre body est ready pour ne pas dire raidi, si vous nous permettez ce jeu de mot trivial. Le jeu de PlatinumGames devrait mettre feu à la Nintendo switch (et pas que- tant qu'on y est) dès cette année sur Nintendo Switch. On espère avoir de nouvelles infos avec le Nintendo Direct prévu ce soir (ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant ?) Cependant si vous n'avez pas joué aux deux premiers opus, il serait peut-être tant de vous y mettre. En effet, dans une interview accordée à IGN Japon (et traduite en anglais par VGC), Hideki Kamiya, l'heureux papa de la sorcière, a précisé que si Bayonetta 3 pouvait plaire aux nouveaux joueurs, pour pleinement apprécier son scénario, il valait mieux avoir joué aux deux premiers avant... Cependant, si vous ne possédez pas encore les jeux et que vous voulez les prendre sur l'eShop, patientez encore un peu, il se pourrait qu'ils bénéficient d'une promotion dès jeudi. (Sait-on jamais...)

J'aimerais que vous jouiez à Bayonetta 3 après avoir joué aux jeux précédents.

Nous avons écrit les scénarios des premier et deuxième jeux de manière à ce que vous puissiez en profiter quel que soit celui avec lequel vous avez commencé, et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas suivre l'histoire et en profiter si vous commencez avec Bayonetta 3 Mais je suis convaincu que si vous avez joué à Bayonetta et Bayonetta 2, vous le trouverez encore plus intéressant. J'espère donc que vous [les jouerez] pour vous préparer au troisième match.

Si vous n'avez pas joué aux premier et deuxième matchs, je pense que vous allez manquer quelque chose.