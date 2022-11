Paris Games Week 2022 : le jeu vidéo fait la fête jusqu'à dimanche

Si vous êtes à Paris ou dans ses environs, ne manquez pas l'évènement de la semaine sur la planète jeux vidéo : le retour de la Paris Games Week ! Après deux ans d'absence, le grand salon des jeux vidéo parisien a en effet ouvert ses portes mercredi pour cinq jours de fête placés sous le signe des "des retrouvailles, du partage et de la convivialité". Au programme : la possibilité de jouer aux titres qui font et feront l'actualité de cette fin d'année sur consoles et PC, de participer à des tournois et à des concours (notamment de cosplay) de s'essayer à la réalité virtuelle ou encore de rencontrer des créateurs. Contrairement à d'autres salons, la PGW est un événement éminemment festif entièrement conçu pour les fans de jeux et l'ambiance y est souvent survoltée- agoraphobes s'abstenir. Parmi les éditeurs, on retrouve Nintendo, Ubisoft, Sony, Microsoft, Bandai-Namco, Square Enix, Sega ou encore Capcom. Un espace est réservé aux jeunes joueurs mais aussi aux jeux "made in France". Attention, le salon est nettement moins grand que les années précédentes puisque tous les stands sont regroupés sur les 48 000 m2 du Hall 1 de Paris Expo uniquement. Autant vous dire qu'il vaut mieux préparer sa visite à l'avance sachant qu'aucune entrée n'est vendue sur place. D'ailleurs, il n'y a déjà plus de place pour samedi mais il en reste encore pour aujourd'hui et dimanche (voir la Billetterie.) Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de la Paris Games Week.

Retrouvez ci-dessous le plan du salon et quelques photos souvenirs prises lors de notre visite durant l'inauguration du salon. Vous y verrez notamment le stand de Nintendo et le super LEGO Bowser géant avec lequel vous pourrez vous prendre en photo. Enjoy.

Source : Parisgamesweek