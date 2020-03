Nintendo annonce LEGO Super Mario

On en rêvait depuis des années, c'est désormais une réalité ! Nintendo vient d'annoncer par une courte vidéo en forme de teaser sur Twitter, en ce jour de MAR10 DAY, l'existence de LEGO Super Mario. Bien qu'on ne sache rien, on imagine un jeu et donc, forcément, une exclusivité- ce qui est très rare avec les jeux LEGO et qui n'était pas arrivé depuis l'excellent LEGO City Undercover (depuis porté sur plusieurs plateformes) et donc sans doute un jeu Nintendo Switch... Cependant, pour le moment, tout est possible... On attend désormais que Nintendo et LEGO se décident à nous en dire plus avec un Nintendo Direct, une présentation,un trailer ou autre.

