LEGO The Legend of Zelda : un set officiel en route ?

Nintendo et LEGO sont comme Michèle, ma belle, deux mots qui vont très bien ensemble. Les deux mastodontes ont des publics assez semblables et une approche similaire. Pas étonnant qu'ils collaborent à travers différents projets. On se souvient par exemple de LEGO City Undercover, un des rares jeux LEGO exclusifs qui a fait les beaux jours de la Wii U ou encore, plus récemment, de LEGO Super Mario. Pour autant de nombreux fans des deux marques rêvent encore de sets de LEGO Nintendo plus classiques, ne serait-ce que pour créer de super cross-over en briques LEGO. Parmi les licences Nintendo réclamées à cor et à cri, il y a Zelda. Cependant, pour le moment, le seul espoir de voir la Legend débarquer en boite LEGO, c'est qu'un projet de fans LEGO Ideas aboutisse. Pour rappel, LEGO Ideas (anciennement LEGO CUUSOO) est un programme qui, un peu comme Kickstarter, invite les internautes à créer ses propres sets LEGO et à les proposer au vote populaire. Il faut 10 000 votes pour que le projet soit envisagé et évalué par des professionnels du groupe danois. C'est ainsi par exemple que LEGO Sonic The Hedgehog - Green Hill Zone a vu le jour (voir ici.) Régulièrement, des sets The Legend of Zelda sont ainsi proposés aux fans... Cependant, pour le moment, ils sont toujours refoulés lors de l'étape finale. Et ça ne risque pas de s'arranger car d'après le site Brick Fanatics, il n'est désormais plus possible de proposer de sets liés à The Legend of Zelda. Au moins 8 projets ont été rejetés avant même la première étape. Il y aurait semble-t-il, un "conflit de licence" empêchant d'envisager l'évaluation d'un set de fans sur Zelda. A partir de là, deux possibilités : soit LEGO prépare son propre set LEGO The Legend of Zelda, soit c'est un concurrent qui dispose des droits et prépare un set de construction.

