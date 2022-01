Depuis le 1er janvier , l'ensemble LEGO Sonic The Hedgehog - Green Hill Zone est disponible à la vente sur le site officiel LEGO au prix de 69,99€. Si vous êtes fan du hérisson bleu de SEGA et si vous avez été déçu par le concept très spécial de LEGO Super Mario , vous serez sûrement charmé par ce set beaucoup plus classique- quoique forcément déjà collector. On vous conseille d'ailleurs de ne pas trop traîné si vous êtes intéressé par cet ensemble, crée, on vous le rappelle par une fan nommée Viv Grannell / toastergrl sur la plateforme LEGO Ideas.

Présentation de LEGO Ideas Sonic The Hedgehog - Green Hill Zone

Rendez hommage à une icône de la pop culture avec LEGO® Ideas Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone (21331). Savourez de précieux moments de détente en recréant les détails réalistes de la Green Hill Zone, dont un palmier, un pont-boucle, des anneaux, des écrans de télévision, l’Eggmobile du Dr Eggman et un ressort pour les sauts supersoniques.

Personnages mythiques



Agencez le niveau et donnez vie au modèle avec la minifigurine de Sonic et les personnages de Dr Eggman, Moto Bug et Crabmeat. Le set inclut des instructions et, comme dans le jeu, vous pouvez gagner des Émeraudes du Chaos. Il contient également un présentoir pour les 7 émeraudes et la minifigurine de Sonic. Un formidable hommage à Sonic, à vous offrir ou à offrir à un fan du célèbre hérisson.

Des possibilités infinies



Bienvenue dans les sets LEGO destinés aux adultes. Détendez-vous et construisez des modèles rendant hommage au jeu vidéo, à l’histoire, au voyage, au sport, à la science, à la technologie et plus encore.

Recréez la Green Hill Zone en briques LEGO® – Saisissez la magie de Sonic the Hedgehog™ avec ce modèle LEGO Ideas reproduisant un jeu vidéo de plateforme mythique (21331)

Personnages emblématiques – Une minifigurine LEGO® de Sonic the Hedgehog™, ainsi que les personnages de Dr Eggman et son Eggmobile à construire, Moto Bug avec 2 options de tête et Crabmeat

Obstacles et détails réalistes – Construisez un palmier, un pont-boucle et un ressort s’activant à l’aide d’un levier pour des sauts supersoniques ; le set inclut également 7 anneaux et 2 télévisions à construire, avec 5 écrans et 5 autocollants

Collectionnez les Émeraudes du Chaos, comme dans le jeu vidéo – Remportez une émeraude à chaque fois que vous terminez une construction et exposez les 7 émeraudes sur le présentoir à côté de Sonic

Idée de cadeau pour les fans – Offrez ce modèle LEGO® de 1 125 pièces pour un anniversaire ou pour les fêtes, afin de rappeler de bons souvenirs à un millénial fan de Sonic the Hedgehog™ et passionné d’activités relaxantes

Pièce d’exposition – La Green Hill Zone à construire mesure plus de 17 cm de haut, 36 cm de large et 6 cm de profondeur. Elle peut être réagencée au gré des envies et se combine facilement avec les autres sets

Instructions étape par étape – Inclut un livret illustré d’excellente qualité présentant le fan-concepteur du set et les designers LEGO®, ainsi que des instructions illustrées pour faciliter le processus de construction

Élu par les fans de LEGO® – Ce set collector pour adultes fait partie d’une vaste collection de modèles LEGO® Ideas passionnants, créés par des fans de LEGO, élus par des milliers d’amateurs de LEGO et produits par le groupe LEGO

Excellente qualité – Depuis 1958, les briques LEGO® sont conformes aux normes industrielles les plus strictes, afin de garantir une construction robuste et un assemblage parfait