Carottin, Magikoopa, Bébé Yoshi... Huit nouveaux personnages annoncés dans LEGO Super Mario

Comme l'année dernière (voir ici) le groupe LEGO a fait sa LEGO CON ce week-end; une convention 100% numérique permettant d'avoir un aperçu des nouveautés LEGO à venir. De nouveaux sets Minecraft ou Harry Potter ont ainsi été présentés tout comme la gamme LEGO Avatar. Du côté de Nintendo, pas de grosse annonce si ce n'est le lancement du Pack surprise de personnage – Série 5 qui permettra d'obtenir pas moins de huit nouveaux personnages : Carottin, Toad violet, Frère Marto, Dendinard, Magikoopa, Bébé Yoshi, Yoshi rouge et Maskass bleu. Le pack surprise - Série 5 ne sera disponible que le 1er août proch ain mais il est déjà en précommande sur le site LEGO. Notez qu'il est impossible de choisir entre les personnages puisqu'ils sont vendus à l'aveugle un par un (au prix de 5,99 €)

Pour rappel, le 1er août , c'est aussi la date de sortie du pack de démarrage LEGO Super Mario dédié à la Princesse Peach et de nombreux nouveaux ensembles dont vous pouvez retrouver les détails ICI. En attendant, retrouvez ci-dessous la présentation du Pack surprise de personnage – Série 5 avec la vidéo du passage dédié, tiré du LEGO CON 2022, les détails officiels et les images provenant du site LEGO Pour voir ou revoir la LEGO CON 2022, rendez-vous ICI

Présentation du produit

Le Pack surprise de personnage – Série 5 (71410) enrichit les aventures LEGO® Super Mario™ des enfants. Chaque pack contient un personnage, une brique d’action et une petite construction qui sert de support ou complète le niveau. La série inclut 8 personnages LEGO Super Mario à collectionner (Carottin, Toad violet, Frère Marto, Dendinard, Magikoopa, Bébé Yoshi, Yoshi rouge et Maskass bleu), qui peuvent être utilisés avec un Pack de démarrage (71360, 71387 ou 71403) requis pour le jeu interactif.

Instructions papier et numériques Cadeau amusant pour les enfants de 6 ans et plus, chaque pack inclut un guide de construction. L’appli LEGO Super Mario propose également des instructions et des outils de visualisation numériques qui enrichissent l’expérience.

Possibilités illimitées Les sets LEGO Super Mario invitent les personnages Super Mario™ dans le monde réel. Les Packs de démarrage et Ensembles d’extension LEGO Super Mario permettent aux joueurs d’agrandir, transformer et créer des niveaux uniques.