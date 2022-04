Nintendo dévoile un peu plus de LEGO Peach dans une vidéo

LEGO Peach continue sa petite campagne publicitaire avec cette fois-ci une nouvelle vidéo en provenance directe de Nintendo. Dans celle-ci nous pouvons avoir un meilleur aperçu des fonctionnalités de la Princesse Peach au sein de l'univers LEGO Mario, ainsi que ses différentes interactions et quelques costumes tel Peach Chat. Nous pouvons aussi y voir quelques-unes des différentes extensions de prévues pour le jeu qui rappelons-le seront disponibles le 1er août . Au menu sont prévus aux côtés de l'arrivée de Peach et de son château :

Préparez-vous pour LEGO® Peach ! Le plus récent des héros LEGO® Super Mario™ est prêt à passer du temps avec des amis, à affronter des ennemis emblématiques et à vivre de nouvelles aventures avec de nouveaux ensembles d'extension. Arrive plus tard cette année.