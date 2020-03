Nintendo Direct : une annonce imminente

Bon, il y a un moment ou le suspens doit s'arrêter. Les joueurs sont à cran et veulent leur Nintendo Direct. On me signale dans l'oreillette que les actionnaires de Nintendo aussi. Il est donc temps que Nintendo nous dévoile son catalogue de titres à venir dont le fameux LEGO Super Mario tout juste annoncé... Alors certes, rien ne dit pour le moment qu'il s'agisse d'un jeu mais on aimerait bien... D'autant plus que par erreur, la chaîne de magasin GAME a publié un communiqué de presse pour commenter le partenariat "présenté lors du Nintendo Direct" ! Si ça ce n'est pas un signe de l'arrivée imminente d'un Nintendo Direct... En même temps, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu déjà trente-six signes depuis six mois. Et le responsable presse de GAME a peut-être commis tout simplement une erreur. Donc: wait and see.