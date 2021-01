LEGO NES se fait plagier avec de nouvelles cartouches de Contra et Duck Hunt

Le pack LEGO NES est probablement l'article le plus stupéfiant sorti l'année dernière pour le 35eme anniversaire de Mario (voir détails ICI) même si en contrepartie il faut débourser plus de 200 euros pour l'obtenir. Pas étonnant d'apprendre que des petits malins y aient vu un filon pour proposer leur propre version "cheap" et pas cher. Repéré sur Aliexpress en version NES (ici) ou Famicom, (la), ce plagiat éhonté se permet même d'aller plus loin que l'original en proposant d'autres cartouches et donc d'autres parcours avec Duck Hunt et Contra ! Retrouvez des images de ces plagiats, vendus aux alentours de 100€ ci-dessous.